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  4. Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı

Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 15:23 | Son Güncelleme

Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde anneannesinin cenazesi için cezaevinden izinli çıkan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı.

Soma ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kamyon garajında park halindeki iki kamyondan hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen R.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

R.K'nin güvenlik soruşturmasında, 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, yattığı açık cezaevinden anneannesinin cenazesi için izinli çıktığı ve 23 Aralık'ta dönmesi gerektiği tespit edildi.

R.K, tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Kamyonlardan çalınan 1 cep telefonu, 1 tablet ve şarj bataryası, araç sahiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi hırsızlık Hükümlü

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