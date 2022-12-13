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Cenaze için diyerek satışa sundu! Yok satan süper mütevazı (!) elbise dudak uçuklattı

13.12.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"EdgyLittlePieces" isimli bir İngiliz giyim markasının küçük işletme sahibi, bir cenazede giymek için "mükemmel" olduğunu iddia ettiği kıyafet tanıtmak için bir TikTok gönderisi paylaştı. Ancak süper mütevazı olduğunu iddia ettiği oldukça seksi bu elbisenin bir cenaze için gerçekten uygun olup olmadığı konusu, takipçiler arasında tartışma yarattı.

Cenaze için diyerek satışa sundu! Yok satan süper mütevazı (!) elbise dudak uçuklattı

Paylaşımında markanın "en çok satan cenaze elbisesi" olduğunu iddia ettiği elbiseyle birkaç video çeken kadın, 8.000'den fazla görüntüleme alan videonun açıklamasına "Cenaze elbiseleri şimdi ön siparişe açıldı" diye yazarak takipçilerine müjdeyi verdi. Ancak birçok kullanıcı, derin bir göğüs dekoltesi olan bu mini elbiseyi pek de uygun bulmadı ve markayı soru yağmuruna tuttu.

PEK DE FARKLI DEĞİLDİ

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Bu sebeple marka sahibi milyonlarca izlenme ve onbinlerce beğeni alan başka bir videoda , elbisenin nasıl giyileceğine dair bir açıklama yaptı ve onu cenaze için 'süper mütevazı' hale getirmek için askılarını sıkabileceğinizi, ayrıca onu bir partide giymek isterseniz nasıl askıları tekrar gevşetip daha havalı hale getirebileceğinizi açıkladı. Süper mütevazı olduğunu iddia ettiği halinin de pek kapalı olduğu söylenemezdi.

ISRAR ETTİ

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Birçok kullanıcı bu elbisenin bir cenaze için pek de uygun olmadığını, böyle bir tarzın saygısızca olacağını düşündüklerini dile getirdi. Ancak marka sahibi ısrar etti ve "Cenazelerde bunu giyen o kadar çok genç müşterimiz oldu ki bize mesaj attılar ve çok fazla iltifat aldıklarını söylediler. Süper örtülü, dekolte göstermiyor ve aynı zamanda süper mütevazı." diye yineledi.

ŞOKE OLDULAR

edgy-little-pieces-funeral-dress

Genç kadın, tanıtım için takipçileriyle dalga geçiyor gibi görünse de birçok TikTok kullanıcısı sözde "cenaze elbisesi" karşısında şaşkına döndü.

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