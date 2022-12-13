Cenaze için diyerek satışa sundu! Yok satan süper mütevazı (!) elbise dudak uçuklattı

Paylaşımında markanın "en çok satan cenaze elbisesi" olduğunu iddia ettiği elbiseyle birkaç video çeken kadın, 8.000'den fazla görüntüleme alan videonun açıklamasına "Cenaze elbiseleri şimdi ön siparişe açıldı" diye yazarak takipçilerine müjdeyi verdi. Ancak birçok kullanıcı, derin bir göğüs dekoltesi olan bu mini elbiseyi pek de uygun bulmadı ve markayı soru yağmuruna tuttu.

PEK DE FARKLI DEĞİLDİ

Bu sebeple marka sahibi milyonlarca izlenme ve onbinlerce beğeni alan başka bir videoda , elbisenin nasıl giyileceğine dair bir açıklama yaptı ve onu cenaze için 'süper mütevazı' hale getirmek için askılarını sıkabileceğinizi, ayrıca onu bir partide giymek isterseniz nasıl askıları tekrar gevşetip daha havalı hale getirebileceğinizi açıkladı. Süper mütevazı olduğunu iddia ettiği halinin de pek kapalı olduğu söylenemezdi.

ISRAR ETTİ

Birçok kullanıcı bu elbisenin bir cenaze için pek de uygun olmadığını, böyle bir tarzın saygısızca olacağını düşündüklerini dile getirdi. Ancak marka sahibi ısrar etti ve "Cenazelerde bunu giyen o kadar çok genç müşterimiz oldu ki bize mesaj attılar ve çok fazla iltifat aldıklarını söylediler. Süper örtülü, dekolte göstermiyor ve aynı zamanda süper mütevazı." diye yineledi.

ŞOKE OLDULAR

Genç kadın, tanıtım için takipçileriyle dalga geçiyor gibi görünse de birçok TikTok kullanıcısı sözde "cenaze elbisesi" karşısında şaşkına döndü.