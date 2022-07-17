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Cenaze için gelmişlerdi! Sivas'ta feci kaza

17.07.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta feci bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Öte yandan araçlarından birinin cenaze için İzmir’den gelip Suşehri ilçesine gittiği öğrenildi.

Cenaze için gelmişlerdi! Sivas'ta feci kaza

Sivas’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yaşandı. Kazada M.S. idaresindeki otomobille kavşağa giren sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı.

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Kazada her iki araçta bulunan biri çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçlarda sıkışan yaralılar Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çabası ile bulundukları yerlerde çıkartılarak ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

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CENAZE İÇİN İZMİR'DEN GELMİŞLERDİ

M.S. idaresindeki aracın cenaze için İzmir’den gelip Suşehri ilçesine gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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