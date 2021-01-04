İslamiyette cenaze namazı büyük önem teşkil eder. Vefat eden her Müslümanın son yolculuğuna uğurlanırken muhakkak suretle cenaze namazının kılınması farz olarak belirtilir. Cenaze namazı, şekil ve içerik olarak dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar barındırır.''Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kaç rekattır?'' gibi sorularınızın yanıtları başta olmak üzere cenaze namazı hakkında bilgi edinmek için makalemizi okuyabilirsiniz. Cenaze Namazı Nasıl Kılınır? Cenaze namazı çok sık kılınan bir namaz olmadığından cemaat tarafından unutulabilir. İmamlar cenaze öncesi nasihat verdikten sonra cenaze namazı kılınışı hakkında bilgi verir; ''Cenaze namazı kaç tekbirden oluşur, nasıl kılınır?'' gibi soruları cevaplar. Cenaze namazı ayakta kılınır. Diğer namazlarda olduğu gibi niyetle başlanır ve dört tekbir ile kılınır. Cenaze namazında yalnızca kıyam ve tekbir bulunur. Cenaze Namazının Kılınışı Cenaze namazı için ilk olarak cenazeyi karşıya alarak ve kıbleye yönelerek saf tutulur.

Niyet eylenir ve ilk tekbir getirilir. İmamla birlikte eller bağlanır

Cenaze namazı Sübhaneke ile başlar; ''Ve celle senaük'' eklenerek okunur.

Duanın ardından eller hiç kalkmadan tekbir alınarak, Salli Barik duası okunur.

Eller kaldırılmadan tekrar tekbir alınır.

Bilenler cenaze namazı duası, bilmeyenler ise; Fatiha suresini veya bildikleri başka bir duayı okuyabilir.

Son olarak; dördüncü tekbirde eller yanlara salınır, sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır. Namazının selamla bitirilmesi vacip olarak belirtilir. Cenaze namazında selam vermemek, namazı geçersiz kılar. Cenaze Namazının Şartları Vefat eden kişinin cenaze namazının kılınması için bazı şartların yerine getirilmesi önem arz eder.

Ölen kişinin Müslüman olması

Ölünün namazdan önce yıkanıp kefenlenmesi

Cemaat önünde olması

Ölen kişinin vücudunun tamamı, yarısından fazlası veya başıyla birlikte bedeninin yarısının bulunması

Cenaze namazını kılacak kişinin, herhangi bir özrü yoksa ayakta kılması

Cenazenin yerde olması Cenaze Namazı Niyeti Nasıl Edilir? Niyetin esası kalben yapılsa da dile getirmek sünnet olarak bilinir. Niyet ederken; ölen kişinin kadın, erkek veya çocuk olduğu belirtilir. İmam: ''Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya ve cenaze için dua etmeye'' diyerek niyetlenir. Cemaat, imama uyarak aynı şekilde niyet eder ve namaza başlar. Cenaze namazı rükünleri, kıyam ve tekbirden oluşur. Cenaze Namazı En Az Kaç Kişiyle Kılınır? Cenaze namazında geniş cemaat şartı bulunmaz. Bu sebeple herhangi bir sayı verilemez. Cenaze namazını sadece birkaç kişi bile kılarsa görev yerine getirilmiş olur. Tabii ki de cemaat halinde kılınan kalabalık namazların daha hayırlı olduğu ifade edilir. Cenaze Namazı Kaçta Kılınır? Cenaze namazı saati konusunda herhangi bir zorunluluk bildirilmez. Günün her saatinde kılınabilir. Cenaze Namazı Vakit Namazından Sonra mı Kılınır? Cenaze namazı genellikle, öğle veya ikindi namazlarına müteakip ayarlanır. Bu bir zorunluluk olarak yapılmaz. O saatlerde cami cemaati daha kalabalık olacağından, bu iki namaz vakti kollanır. Cenaze Namazı Ne Kadar Sürer? Cenaze namazı; ayakta kılınan, tekbirlerden ve kısa dualardan oluşan bir namaz olduğundan oldukça kısa sürer. Daha çok cenazeyle ilgili defin işlemlerine vakit ayrılır.

Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır mı? İslamiyette bütün namaz ibadetlerinden önce abdest alınması gerekir. Diğer namazlar gibi, cenaze namazı için abdest almak farz olarak belirtilir. Kadınlar Cenaze Namazı Kılar mı? Cenaze namazında cinsiyet ayrımı bulunmaz. Bu bağlamda kadınlar da cenaze namazı kılabilirler. Bir kadın da cenaze namazı kılarsa aynı şekilde farz yerine getirilmiş olur ve diğerlerinin üstünden düşer. Kadınlar, erkeklerle beraber cenaze namazı kıldıklarında arka safta bulunurlar. Kimlerin Cenaze Namazı Kılınmaz? Cenaze namazı sadece, ölen Müslüman kimseler için farz olarak belirtilir. Müslüman olmayanların cenaze namazı kılınmaz. Çocuğun Cenaze Namazı Kılınır mı? Erkek, kadın, çocuk fark etmeksizin; her Müslüman kişinin vefatında cenaze namazının kılınması, Kuran'da cenaze namazıyla ilgili belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir. İntihar Edenin Cenaze Namazı Kılınır mı? Bazı İslam alimlerine göre intihar edenlerin, İslami usullere göre cesedi yıkanır, kefenlenir ve Müslüman mezarlığına defnedilir. Fakat, cenaze namazı kılınmaz. Cenaze Namazı Neden Kılınır? Cenaze namazının hükmü Kuran-ı Kerim'de, Allahü Teâlâ'nın Müslümanlara farz kıldığı bir namaz olarak yerine getirilir. Cenaze namazı kılınması; ölen Müslüman kişiye hakların helal edilmesi, günahlarının affolması için dualar ederek ahirete uğurlanması maksadı taşır.

Cenaze Namazı Nedir? İslamiyette, vefat eden Müslümanların arkasından kılınan, rüku ve secdesi olmayan, dört tekbirle yerine getirilen namaza ''cenaze namazı'' denir. Cenaze namazında cemaat şartı olmaz. Namaz cemaat halinde kılınırsa; imam kişinin, imamlık şartlarını taşıması gerekir. Cenaze Namazı Farz Mıdır? İslam alimleri: ''cenaze namazı vacip midir? Farz mıdır?'' gibi, cenaze namazı hükmü ile ilgili sorularla sıklıkla karşılaşır. Cenaze namazı, farzı kifaye olan namazlardan biri olarak tanımlanır. Kuran-ı Kerim'de; cenaze namazının sadece ölen kişinin yakınlarına değil, o sırada cenazeyi gören herkese farz olduğu belirtilir. Cenaze Namazının Farzları Cenaze namazı kılarken iki farzı yerine getirmek gerekir. l Ayakta durmak

l Dört tekbir getirmek

Cenaze Namazı Sünnet midir?

Kuran-ı Kerim'de, cenaze namazı yerine getirilmesi zorunlu olan görevlerden biri olarak belirtilir. Ancak cenaze namazında bazı şartların yerine getirilmesi de sünnet olur. Özellikle, cenaze namazında okunacak dualar ile sünnet yarine getirilir. l İmam kişinin cenazenin göğsünü hiza alarak durması

l Sübhaneke'ye, ''ve celle senaüke'' ekleyerek okumak

l ''Salli Barik'' dualarını okumak

l Ölüyle birlikte, diğer Müslüman kardeşlerine ve kendine dua okumak