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  4. Cenaze namazında kısıtlamayı ve koronavirüsü yok saydılar

Cenaze namazında kısıtlamayı ve koronavirüsü yok saydılar

19.12.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cenaze namazına katılanların hem sokağa çıkma kısıtlamasını hem de koronavirüsü hiçe saymaları dikkatlerden kaçmadı.

Tüm Türkiye’de cuma akşam 21.00’de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00’de sona erecek olan kısıtlamaya rağmen Nevşehir’de vatandaşlar cenaze namazına katılmak için kısıtlamayı ve koronavirüsü umursamaması dikkatlerden kaçmadı.

150 KİŞİ CENAZE NAMAZINA KATILDI

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Ahmet Ergün dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Ailesi, sosyal medya hesaplarından 'cenaze namazına katılmak isteyenler katılabilirler' çağrısını yaptı. Yapılan bu çağrının ardından Nevşehir’de yaklaşık 150 kişi cenaze namazına katılarak sokağa çıkma kısıtlamasını ve koronavirüsü hiçe sayarak cenaze namazına katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ise koronavirüs ile mücadele kapsamında cenaze namazına en fazla 30 kişi katılabilir açıklaması yapılmış ve karar tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştı.

(İHA)

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