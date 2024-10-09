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Cenaze namazında tabuttan gelen ses ortalığı karıştırdı! Öldü sanılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

09.10.2024 16:27
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İstanbul Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen ses gelince herkes büyük şaşkınlık yaşadı. Camiye gelen sağlık ekipleri tabutu açtığında öldü sanılan yaşlı adamın nabzının attığını fark etti. Ancak yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mahalle muhtarı Galip Akçay "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 80 yaşındaki Halit Bayşu hayatını kaybetti diye Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii’nde cenaze namazı kılınacaktı.

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Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında Bayşu’nun nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından Bayşu’yı hastaneye kaldırdı. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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"TIKIRTI DUYDUM"

Ayvansaray Mahalle Muhtarı Galip Akçay, "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi

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“KALP MASAJI YAPTILAR"

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Baysal, "Cenaze geldi. Tabutu musalla taşına koyduk. Tabuttan ses geldiği söylediler. Ambulansı aradık. Kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye kaldırdılar" dedi. (DHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih cenaze tabut
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