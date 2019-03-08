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Cenaze ortada kaldı, gerilim yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Ordu’da, sit alanı olarak belirlenen alana ölen akrabalarını defnetmek isteyenler ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Ordu’da, sit alanı olarak belirlenen alana ölen akrabalarını defnetmek isteyenler ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Ekipler, alanın sit koruma alanı olduğunu anlatmaya çalışırken, ölen şahsın yakınları da alanın kendilerine ait aile mezarlığını olduğunu iddia ederek, cenazeyi defnetmek için ısrar etti.
Ordu’nun Altınordu ilçesi Eskipazar mevkisinde bulunan bir mezarlık, mahallenin eski muhtarının bilgisi dahilinde iddiaya göre Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi. Durumdan haberleri olmadığını iddia eden mahalleli, Ankara’da vefat eden akrabaları Cemil Iğdız’ı cenazesini, akrabalarının da mezarları bulunan bu alana defnetmek istedi. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra, vatandaşları uyararak, yaptıklarının yasal olmadığını anlatmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat bekletilen cenaze sonrası taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, cenazeyi defnedildiği alandan geri çıkartabileceğine dair taraflar arasında tebliğ imzalandı.

“Bizim de elimiz kolumuz bağlı”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, alanın önceden mezarlık olduğunu belirterek, “Daha önceden burası, Eskipazar Mahallesi’nin mezarlığı idi. Benden önceki muhtarımız burayı vakfa devrettiği için, burası Samsun Bölge Müdürlüğüne devredildi. Bundan bizim bilgimiz yoktu. Bu cenazenin burada kalması günah. Bir an önce buraya defnedilmesi lazım. Bundan sonrakileri söyleyelim daha defnedilmesin ama bu cenazenin burada bekletilmesi günahtır. Ankara’dan geldi. Bu vatandaşın bu durumdan haberi yoktu. Cenaze yakınları da burada, bu seferlik konulsun, bundan sonraki süreçte vatandaşları buranın vakfa ait olduğuna dair bilsin. Vatandaşlar bilmediği için buraya gelmiş. Bizim de elimiz ve kolumuz bağlı” şeklinde konuştu.

“Cenazemiz ortada kaldı”
Bican Karek isimli mahalle sakini de “Burada bizim en az 150 yıllık mezarlarımız var. Bizim eski muhtarımız burayı vakıflara vermiş. Vakıflardan da ihbar gelince cenazenin buraya konulmasına izin vermiyorlar. Ama bize bir tebligat da gönderilmesi gerekiyordu. O yüzden biz burada mağduruz, cenazemiz ortada kaldı. Arkadaşımızın cenazesi Ankara’dan geldi, böyle bir durumdan haberimiz yoktu” dedi.
Diğer mahalle sakinleri de durumdan haberdar olmadıklarını belirterek, cenazenin bu şekilde bekletilmesinin günah olduğunu, vefat eden akrabalarının bu mezarlıkta yattığını iddia ederek, duruma çare bulunmasını istedi. Akrabalardan Cemil Hancı, imzaladıkları tebliğ karşısında cenazeyi geçici olarak defnettiklerini belirterek, “Birkaç günlüğüne mevtayı gömdük, gerçi çıkartılmak kaydı ile. Ailemizin mezarları burada, geri çıkartılacak” şeklinde konuştu.
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, cenazeyi defnedildiği alandan geri çıkartabileceğine dair taraflar arasında tebliğ imzalanmasının ardından, vefat eden şahsın cenazesi toprağa verildi.

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