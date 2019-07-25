Cenaze töreninde protesto ettiği uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucudan ölen gencin cenaze töreninde uyuşturucuya karşı pankart açan kişi bu maddeyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kadıköy Mahallesi'nde boş arazide uygulama yapan ekipleri, Aydın Y'nin (36) üzerinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu kullanma veya bulundurma" suçundan birçok kaydı bulunan Aydın Y'nin, 20 Temmuz'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak'taki binada Hacı Ali Bahar'ın cenazesinin ardından, Bahar'ın yakınları ve mahallelinin pankartlarla uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği sırada, "Uyuşturucu satma uyuşturucu kullanma" yazılı pankart açtığı belirlendi.

