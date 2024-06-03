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Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı: "Ciddi manada hizmetleri oldu"

03.06.2024 14:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Özer Uçuran Çiller için "Özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi" ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı: "Ciddi manada hizmetleri oldu"

Türkiye'nin 22. başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu 86 yaşında yaşamını yitirmişti. Çiller için bugün Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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"SON DÖNEMLERDE KENDİSİYLE TANIŞMA FIRSATI BULDUM"

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Çiller son yolculuğuna uğurlanırken konuşma gerçekleştiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Refikaları, eşleri Tansu Hanım malum başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Son dönemlerde uzun süre rahatsızlığı oldu, bu çileyi çekti. Son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Rabbim mekanını cennet eylesin."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Tansu Çiller
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