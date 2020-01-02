Cenaze yemeğinde yanlışlıkla esrarlı kek servis edildi, davetliler baş dönmesi yaşadı

Almanya'da düzenlenen bir cenaze yemeğine katılan davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildiği anlaşıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Wiethagen kasabasındaki bir restoranda düzenlenen cenaze yemeğine katılan davetlilerin, yedikleri keklerden dolayı baş dönmesi yaşadığı açıklandı.

Wiethagen Emniyeti'nin başlattığı soruşturmada, restoran sahibinin kızından davet için kek hazırlamasını istediği anlaşıldı.

Restoran sahibinin 18 yaşındaki kızının, davette servis edilecek keklerin yanında bir de esrarlı kek pişirdiği, annenin ise yanlış tepsiyi restorana götürdüğü ifade edildi.

Almanya'da cenaze törenlerinin ardından davetlilere kek ve kahve ikram edilmesi geleneği var.

Olayın Ağustos ayında yaşandığı, ancak hem cenazeye hem de hayatını kaybeden yakınlarının yasını tutanlara saygı göstermek adına olayın kamuoyuna yeni açıklandığı belirtiliyor.