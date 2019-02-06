HABER

Cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Kangal ilçesinde yakınlarının cenazesine gidenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, devrildi.

Cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde yakınlarının cenazesine gidenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, devrildi. Kazada, 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Sivas karayolunun Kangal ilçesi Yeşildere mevkisinde meydana geldi. Divriği ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu İbrahim Öz (58) yönetimindeki 58 BD 960 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü İbrahim Öz ile Sultan Öz (60) ve Medine Öz (54) ise yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sultan Öz (60) burada, Medine Öz (54) de sevk edildiği Numune Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Sürücü İbrahim Öz'ün ise sevk edildiği Numune Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralıCenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

PARTNER33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif
Beyin kanaması geçiren Ayça öğretmen hayatını kaybettiBeyin kanaması geçiren Ayça öğretmen hayatını kaybetti
507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı (2)507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.