Cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde yakınlarının cenazesine gidenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, devrildi. Kazada, 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Sivas karayolunun Kangal ilçesi Yeşildere mevkisinde meydana geldi. Divriği ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu İbrahim Öz (58) yönetimindeki 58 BD 960 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü İbrahim Öz ile Sultan Öz (60) ve Medine Öz (54) ise yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sultan Öz (60) burada, Medine Öz (54) de sevk edildiği Numune Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Sürücü İbrahim Öz'ün ise sevk edildiği Numune Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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