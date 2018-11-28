Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Olay, öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özer (86) ile oğlu Yakup arasında 3 ay önce tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yakup Özer mahkemeye başvurarak soyadını Kaplan olarak değiştirdi.

CENAZESİ İÇİN CAMİYE GELDİ

Soy ismini değiştiren Yakup Kaplan, yaşlılığa bağlı olarak dün gece vefat eden babası Mehmet Özer'in cenazesi için Yeni Mezarlık Cami'sine geldi.

SOYADINI DEĞİŞTİREN KARDEŞE TEPKİ



Mezarlıkta bekleyen Abdullah, Kadir, Erhan ve Murat Özer kardeşler cenazeye gelen soyadını değiştiren kardeşleri Yakup Kaplan ve çocukları ile tartışmaya başladı.





