Cenazede şaşkına çeviren olay: Elindeki sopa kırılana kadar dövmüş!

Manavgat'ın Tilkiler Mahallesi'nde oturan Mustafa Oğuz, dün vefat eden uzaktan akrabası Gülseren Y.'nin Tilkiler Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldı. Namazın ardından cenaze defnedileceği yere götürüldü. Bu sırada Gülseren Y.'nin eşi M.Y. (75), bilinmeyen nedenle şadırvanda oturan Mustafa Oğuz'a saldırdı. Elindeki sopa ile defalarca Mustafa Oğuz'un başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vuran M.Y., güçlükle sakinleştirilip, uzaklaştırıldı. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan, başı şişip kulağında kanama olan ve sol el parmaklarından ikisi kırılan Mustafa Oğuz, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, tarafların ifadelerine başvurdu. Akraba olan iki aileyi barıştırmaya çalışan mahalle muhtarı ise başarılı olamadı.

'ARAMIZDA HERHANGİ BİR HUSUMET YOKTU'

Mustafa Oğuz'un oğlu Ali Oğuz, babası ile M.Y.'nin nedenini bilmedikleri bir sebepten dolayı 10 yılı aşkın süredir küs olduklarını ancak aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyledi. Toprağa verilen Gülseren Y.'nin kendilerinin hem akrabası hem de komşuları olduğunu ve ona karşı son görevini yapmak için cenazeye katıldıklarını belirten Ali Oğuz, "Aramızda herhangi bir husumet yoktu. Saldırının tek sebebi, eniştemin, onun da amcasının oğlu, evinin önünde duvar yapmış, bu duvarı babam yaptırdı diye konuşulmayacak kelime konuşmuş" dedi.