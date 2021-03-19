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  4. Cenazede ilginç anlar! 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi

Cenazede ilginç anlar! 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi

19.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Mustafa Zeki Çiner isimli şahsın cenaze namazına katılan Şerif Aydoğmuş isimli vatandaş, yıllar önce yaptığı inşaat hizmetinin karşılığında alması gereken 600 bin dolar tutarındaki ödemeyi alamadığı gerekçesiyle, imamın merhum için helallik istediği esnada hakkını helal etmediğini söyledi.

Hayatını kaybeden Mustafa Zeki Çiner isimli vatandaş için Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda, cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce imamın helallik istediği vatandaşlar arasında bulunan Şerif Aydoğmuş isimli bir şahıs haksızlığa uğradığını iddia ederek hakkını helal etmediğini söyledi. Aydoğmuş’un tepkisi şaşkınlık oluştururken, cenazede saf tutan bir başka vatandaş Aydoğmuş’u yanına alarak cenaze alanından uzaklaştırdı.

Öte yandan, Çiner ailesinin yakınları ise geçtiğimiz yıllarda konuyla alakalı açılan mahkeme davasını kazandıklarını ve ödeme yapmayacaklarını söyledi.

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“BANA SÖZ VERMİŞTİ”

Konuya ilişkin konuşan Şerif Aydoğmuş, “Olay 2000 yılında meydana geldi. Vefat eden kişi, kendilerine ait olan ve 60 odadan oluşan 2 bin metrekarelik otelin inşaat ve tadilat çalışmalarını baştan aşağı bana yaptırdı. Yaptığım çalışmalarla binadaki tüm alanları yeniledim. Verdiğim hizmet karşılığında ise binanın 40 yıllık kullanımını bana vereceği yönünde sözlü olarak anlaşmıştık. İlerleyen süreçte benden habersiz, benim atmadığım imzamın bulunduğu bir kira kontratı ayarlamışlar. Biz bu durumu mahkemede izah edemedik ancak grafoloji raporuna göre imzanın bana ait olmadığı kesinleşse de mahkemeyi kaybettik” dedi.

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“BİNANIN TAMAMINI BEN YAPTIM”

2000’li yıllarda inşaat çalışmaları esnasında 600 bin dolar harcadığını belirten Aydoğmuş, “Bu paranın bir kuruşunu bana ödemeden binayı sattılar. Ben o dönemde hakkımı savunamadığım için mahkemeyi onlar kazandı. Sonuç olarak Allah’ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim” dedi.

İHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
eğer borcunu alamadığı doğruise haklıdır helal etmeye bilir
bilmiyorduk:)aydınlattın Teşekür ederiz milletim adına:)))
Merhumu tanımıyorum amma HAKKINI HELAL ETMİYORUM diye sesini duyuran bu ŞERİF AYDOĞMUŞ ağabeyi iyi tanıyorum.NAMUSLU,DÜRÜST,ANLAYŞLI VE GERÇEKTEN TİCARET ERBABININ İÇİNDE EMSALİ AZ OLAN AHLAKLI,ŞAHSİYET SAHİBİ BİR BEYEFENDİDİİİR. Şerif ağabeyim rabbim size daha nice hayırlı,bereketli rızıklar versin. İnanın resmini,sesinizi görünce üzüldüm.SİZİN GİBİ BİR İNSANA BU HAKSIZLIĞI YAPANALR ELBETTE AHİRETTE HESABINI ZOR VERİRLER.
binanın 40 yıllık kullanımını vermek ne be??
Devletin 49 yıllığına verdiği yap işlet devret projeleriyle aynı mantık aslında. Ama onlar sıfırdan yaparlar. Bu amca tadil edip 40 yılda eskittikten sonra geri verecekmiş. Kim kabul eder ki bunu? Pek gerçekçi değil sanki

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