HABER

Cenazeden dönen evli çift kazada can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 23:42 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde cenazeden dönen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Cenazeden dönen evli çift kazada can verdi

Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde cenazeden dönen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Ali Aydın (71) ile eşi Hamdiye Aydın (65) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Kürtün ilçesi Gürgenli köyünde meydana geldi. Bir yakınının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın yönetimindeki 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve araçta birlikte bulunan eşi Hamdiye Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 5 saatlik çalışmanın ardından çiftin cenazeleri Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince uçurumdan alınarak Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Cenazeden dönen evli çift kazada can verdi

Sahilde yürürken fark etti! Görünce şoka girdiSahilde yürürken fark etti! Görünce şoka girdi
Burdur’da emekli astsubay eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2) - YenidenBurdur’da emekli astsubay eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2) - Yeniden
İntihar davasında eski sevgiliye ağır ceza yolu açıldıİntihar davasında eski sevgiliye ağır ceza yolu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Baykal'a kötü haber!

Deniz Baykal'a kötü haber!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Fuhuşta yakalandı, bakın kim çıktı! Ünlü şarkıcıyı öldüren...

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

O görüntüyle çıldırdı Twitter'dan ihbarda bulundu! Yanıt...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.