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Cenazeden dönen midibüs, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp, devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 23:33 | Son Güncelleme

BOLU TEM yolunda, cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Cenazeden dönen midibüs, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp, devrildi: 16 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU TEM yolunda, cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan Sancaktepe Belediyesi'ne ait Muhsin Baş yönetimindeki 34 SU 0803 plakalı midibüs, bir TIR'dan fırlayıp yol ortasında kaldığı düşünülen lastiğe çarparak devrildi. Kazada sürücü Muhsin Baş ile midibüste bulunan Ahmet A., Ekrem Ç., Sedat B., Tuncay B. Şaban G., Yaşar Ç., Adem Ç., Cevdet C., İbrahim D., Halit K., Recep G., Ercan A., Ergun T. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Bölgeye ihbar üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri de el fenerleriyle yol kenarındaki yeşil alanlarda yaralı olup olmadığını kontrol etti.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Cenazeden dönen midibüs, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp, devrildi: 16 yaralıCenazeden dönen midibüs, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp, devrildi: 16 yaralıCenazeden dönen midibüs, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp, devrildi: 16 yaralıCenazeden dönen midibüs, yolun ortasındaki TIR lastiğine çarpıp, devrildi: 16 yaralı

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