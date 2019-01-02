Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, cenaze merasiminden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'daki bir cenazeye katılanları taşıyan Sancaktepe Belediyesi'ne ait 34 SU 0803 plakalı midibüs, otoyolun Bolu kesimi doğu gişelerine yaklaşık iki kilometre kala sürücünün yol kenarında bulunan kamyon lastiğine çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı, 4 kişiye ise ayakta müdahale edildi.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Trafik akışının tek şeritten sağlandığı otoyolun İstanbul istikametinde midibüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.

