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Cenazeler karışınca mezar açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 12:46 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vefat eden Ayşe Özgel'in yakınları, başka birinin cenazesini teslim alarak defin işlemini gerçekleştirdi - Durumun fark edilmesi üzerine mezar savcılığın izniyle açıldı ve cenazeler ailelere teslim edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, vefat eden kadının yakınlarının başka birinin cenazesini teslim alarak defnettiğinin anlaşılması üzerine mezar savcılık izniyle açıldı. Karışan cenazeler daha sonra ailelere teslim edildi.

İlçeye bağlı Harmanlı beldesinde, nefes darlığı nedeniyle hastanede hayatını kaybeden Ayşe Özgel'in (67) cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özgel'in yakınları, morg görevlisi ile cenaze yıkama işlemini gerçekleştirdi. Bu kişiler, daha sonra cenazeyi teslim alarak defnetti.

Aynı gün vefat eden Ümmü Akat'ın yakınları da cenazeyi teslim almak üzere morga geldi. Cenazenin yüzünü açan aile bireyleri, kendilerine başka birinin cenazesinin teslim edildiğini fark etti. Yapılan araştırmada, Ümmü Akat'ın yakınlarına teslim edilen cenazenin Ayşe Özgel'e ait olduğu, Özgel'in yakınlarına ise Akat'ın cenazesinin verildiği belirlendi.

Bunun üzerine Ümmü Akat'ın yakınları hastane yönetimine başvurdu. Durum cumhuriyet savcılığına da bildirildi. Cumhuriyet savcılığı mezarın açılması için gerekli izinleri verdi.

Akat'ın cenazesi açılan mezardan çıkartılarak yakınlarına teslim edildi.

Yanlışlığın giderilmesinin ardından, Akat'ın cenazesi Harmanlı Beldesi Mezarlığı'na, Ayşe Özgel'in cenazesi ise Gölbaşı Belediyesi İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Akat ve Özgel'in yakınları, olayda kasıt bulunmadığını ancak daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Gölbaşı MORG

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