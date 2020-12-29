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Cenazeler karıştı, akrabaları diye başkasını defnettiler

29.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Cenazeler karıştı, akrabaları diye başkasını defnettiler

Tekirdağ’da bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden Fatma Patan isimli kadının cenazesi farklı bir cenaze ile karıştı.

Tekirdağ’da bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden Fatma Patan isimli kadının cenazesi farklı bir cenaze ile karıştı. Cenaze gömüldükten sonra olayın öğrenilmesinin ardından, Sakarya’nın Karasu ilçesine defnedilen kadının yakınları şoke oldu.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Patan ailesine Tekirdağ’da korona virüs tedavisi gören annelerinin vefat ettiği söylendi. 64 yaşındaki Fatma Patan’ın öldüğü haberinin verilmesi üzerine aile yakınları Tekirdağ’a giderek cenazeyi aldı. Cenaze ile birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen aile yakınları, cenazeyi dün öğle saatlerinde defnetti. Defin işlemlerinden bir süre sonra aile üyeleri aldıkları telefon ile şoke oldu.
Anneleri yerine başka bir kişinin defnedildiği açıklanan aileye annelerinin bugün vefat ettiği söylendi. Olayın ortaya çıkması ile birlikte mezarlık açılarak cenaze, gasilhaneye gönderildi. Defnedilen cenazenin asıl sahipleri ise Sakarya’ya geldi. Anne Patan’ın cenazesi de Tekirdağ’dan Sakarya’ya doğru yola çıkarıldı.

Cenazeler karıştı, akrabaları diye başkasını defnettiler

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