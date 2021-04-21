HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cenazeler karıştı, ikinci kez toprağa verildi

Cenazeler karıştı, ikinci kez toprağa verildi

21.04.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yaşamını yitiren Remzi Sarıkaya (72) ile Manisa Turgutlu ilçesinde yaşamını yitiren Muammer Türker'in (80) cenazeleri gasilhanede karıştı. Türkiye'ye getirilip, İzzetin Mahallesi'nde toprağa verilen Sarıkaya'nın mezarı yeniden kazılıp, çıkarılarak Turgutlu Mezarlığı'nda bir kez daha defnedildi. Türker'in cenazesi ise yakınları tarafından alınıp, İzzetin Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeler karıştı, ikinci kez toprağa verildi

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan evli, 4 çocuk babası Remzi Sarıkaya, geçen 17 Nisan Cumartesi günü evinde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Sarıkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından 3 gün sonra önce hava yoluyla İzmir'e buradan da cenaze aracıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi. Sarıkaya'nın cenazesi, defin işlemleri için aynı gün ailesi tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Gasilhanesi'ne koyuldu. İddiaya göre ailesine cenazenin bugün toprağa verileceği söylendi.

YANLIŞ CENAZE TESLİM EDİLDİ

Turgutlu'nun kırsal İzzettin Mahallesi'nde dün yaşamını yitiren KOAH hastası Muammer Türker'in (80) cenazesi de aynı Turgutlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi. Bugün öğle saatlerinde gasilhaneye gelen Türker'in ailesine, gasilhane görevlisi tarafından yanlışlıkla Remzi Sarıkaya'nın cenazesi teslim edildi. Türker'in yakınları durumdan habersiz Sarıkaya'nın namazını kılıp, İzzettin Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verdi.

SARIKAYA'NIN OĞLU CENAZELERİN KARIŞTIĞINI FARK ETTİ

Babasına son görevini yerine getirmek için gasilhaneye gelen Taner Sarıkaya, kendisine teslim edilmek istenen cenazenin babası olmadığını fark edip, durumu görevlilere bildirdi. Bunun üzerine gasilhane görevlileri, mezarlık görevlileri ile İzzettin Mahallesi Mezarlığı'na gidip, Sarıkaya'nın mezarını kazdı. Sarıkaya'nın naaşı, cenaze nakil aracı ile tekrar Turgutlu'ya getirildi. Sarıkaya'nın cenazesi gasilhanede yakınlarına teşhis ettirilip, teslim edildi. Gasilhanenin önünde kılınan namazın ardından Sarıkaya'nın tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Sarıkaya gasilhaneyle aynı yerde bulunan Turgutlu Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde ikinci kez toprağa verildi. Gasilhanede bekleyen Türker'in cenazesi de İzzettin Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Remzi Sarıkaya'nın oğlu Taner Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.00 gibi cenazemizi defnetmek için buraya geldik. Bize morgun üst tarafından cenazemizi vermek istediler. Bunun üzerine cenazemizi alt bölüme koyduğumuzu söyledim. Ancak, buna rağmen 'Yok, bu sizin cenazeniz' dediler. Israrcı olduk. Bu sırada cenazeleri yıkayan hoca geldi. O, 'evet' ben başka cenazeyi yıkadım' dedi. Araştırdık, babamızın cenazesi başka bir kırsal mahalleye götürülmüş, orada defnedilmiş. Sistem yok, cenazelerin üzerinde hiçbir isim de yazmıyor. Allah'a şükür son anda fark ettik. Hiç kimsenin böyle bir şeyle karşılaşmamasını temenni ediyorum" dedi.

(DHA)

6bec9bae87df6c51451839d045fa6529

992ae2eb88b1bbebd20dd741feaaae3a

7975b8aea4a46b57532bb4301b21427f

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılarBir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.