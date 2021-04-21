Cenazeler karıştı, ikinci kez toprağa verildi

Babasına son görevini yerine getirmek için gasilhaneye gelen Taner Sarıkaya, kendisine teslim edilmek istenen cenazenin babası olmadığını fark edip, durumu görevlilere bildirdi. Bunun üzerine gasilhane görevlileri, mezarlık görevlileri ile İzzettin Mahallesi Mezarlığı'na gidip, Sarıkaya'nın mezarını kazdı. Sarıkaya'nın naaşı, cenaze nakil aracı ile tekrar Turgutlu'ya getirildi. Sarıkaya'nın cenazesi gasilhanede yakınlarına teşhis ettirilip, teslim edildi. Gasilhanenin önünde kılınan namazın ardından Sarıkaya'nın tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Sarıkaya gasilhaneyle aynı yerde bulunan Turgutlu Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde ikinci kez toprağa verildi. Gasilhanede bekleyen Türker'in cenazesi de İzzettin Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Remzi Sarıkaya'nın oğlu Taner Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.00 gibi cenazemizi defnetmek için buraya geldik. Bize morgun üst tarafından cenazemizi vermek istediler. Bunun üzerine cenazemizi alt bölüme koyduğumuzu söyledim. Ancak, buna rağmen 'Yok, bu sizin cenazeniz' dediler. Israrcı olduk. Bu sırada cenazeleri yıkayan hoca geldi. O, 'evet' ben başka cenazeyi yıkadım' dedi. Araştırdık, babamızın cenazesi başka bir kırsal mahalleye götürülmüş, orada defnedilmiş. Sistem yok, cenazelerin üzerinde hiçbir isim de yazmıyor. Allah'a şükür son anda fark ettik. Hiç kimsenin böyle bir şeyle karşılaşmamasını temenni ediyorum" dedi.

(DHA)





