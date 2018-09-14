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Cenazeler karıştı, mezar kazılıp hata düzeltildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, guatr ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Ayşe Özgenel'in (67) yakınları, morgda teslim aldıkları yaşlılığa bağlı rahatsızlıkla yaşamını yitiren Ümmü Akat'ın (97) cenazesini defnetti.

Cenazeler karıştı, mezar kazılıp hata düzeltildi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, guatr ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Ayşe Özgenel'in (67) yakınları, morgda teslim aldıkları yaşlılığa bağlı rahatsızlıkla yaşamını yitiren Ümmü Akat'ın (97) cenazesini defnetti. Akat'ın yakınları da morgda verilmek istenen cenazenin, Özgenel'e ait olduğunu fark edince yanlışlık anlaşılıp mezar kazıldı ve cenazeler gerçek sahiplerine teslim edilerek defnedildi.
Olay, dün Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde oturan ve guatr ameliyatı sonrası vefat eden Ayşe Özgenel ile Harmanlı Beldesi'nde yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Ümmü Akat'ın cenazeleri, Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ayşe Özgenel'in yakınlarına morgda Ümmü Akat'ın cenazesi teslim edildi ve yaşlı kadın Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir süre sonra Ümmü Akat'ın yakınları da geldikleri morgda cenazeyi teslim almak istedi ancak baktıklarında cenazenin Akat'a ait olmadığını fark etti. Morg görevlileri ile yapılan görüşmenin ardından yanlışlık yapıldığı fark edilerek bir süre önce teslim alınıp defnedilen Özgenel'in mezarının kazılmasına karar verildi. Mezarın açılmasıyla Özgenel diye defnedilen Akat'ın cenazesi alınıp Harmanlı Beldesi'ne, açılan mezara ise Özgenel'in cenazesi defnedildi.
Ayşe Özgenel'in eşi Cemal Özgenel, cenazenin kadına ait olduğu için erkeklerin fazla yaklaşmadığını ve yanlışlığı fark etmediklerini belirterek, "25- 30 kişi vardı. Hiçbirimiz farkına varamadık. Yüzünü de açmadık kadın olduğu için" dedi.
Ümmü Akat'ın torunu Abuzer Uyanık ise morga teslim ettiği cenazeyi teslim alırken anneannesinin cenazesinin olmadığını fark ettiğini ifade ederek, "Akşam saat 6 gibi vefat etti. Görevliler eşliğinde morga ben kendi ellerimle teslim ettim. Morg görevlisinin gösterdiği cenazenin anneanneme ait olmadığını söyledim. Annemler gelip baktı ve diğer cenaze yakınları da tanıdık. Onları aradım ve gelip baktılar. Yardımcı da oldular mezarı açtık, çıkarmadan önce yüzüne bakıp teşhis ettim. Baktım ve cenazenin bizim olduğunu gördüm. İncitmeden tabuta koyup, cenaze aracıyla getirip kendi mezarlığımıza defnettik" diye konuştu.

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Cenazeler karıştı, mezar kazılıp hata düzeltildiCenazeler karıştı, mezar kazılıp hata düzeltildiCenazeler karıştı, mezar kazılıp hata düzeltildiCenazeler karıştı, mezar kazılıp hata düzeltildi

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