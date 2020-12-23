Cenazeler paylaşılamıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aracıyla geçirdiği kazada ölen ölen Uzman çavuş Serhat Önal, eşi ve çocuğunun cenazesi aileler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle defnedilemiyor.

Memleketi Gaziantep’ten görev yeri Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine kendi aracıyla seyir halinde bulunan Uzman Çavuş Serhat Önal, eşi İlayda Önal ve çocuğu Adil Efe Önal’ın cenazesi Habur Irmağına uçan araçtan çıkarılmıştı. Şırnak’ta otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler için Beytüşşebap’ta tören düzenlendi. Tüm işlemleri biten cenazeler, Gaziantep’e gönderilmek üzere ilçeden çıkarıldı. Gaziantep’e gelen cenazeler, ailelerin defin yeri konusundaki anlaşmazlığın üzerine ise bekletildi.

İki aile de farklı mezarda defin edilmesini istiyor

Uzman Çavuş Serhat Önal’ın İslahiye ilçesinde oturan annesi ve diğer yakınları, aile bütünlüğünün bozulmaması amacıyla 3 cenazenin de ilçede defin edilmesini isterken İlay’da Önal’ın kendi ailesi ise kızının ve torunlarının Gaziantep’in şehir merkezindeki mezarlıkta defin edilmesini istedi. Her iki tarafın da ısrarlı tutumu üzerine cenazelerin defin yeri kararlaştırılamazken araya askeri yetkililer, savcılıklar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İçişleri Süleyman Soylu devreye girdi. Henüz anlaşma sağlanamamasına rağmen cenaze Şırnak’tan Gaziantep’e götürülmek üzere yola çıkartılırken, Bakan Soylu, Fatma Şahin, savcılık ve askeri yetkililer ise her iki aile ile görüşmelerini sürdürerekiki ailenin üzülmesini engelleyecek bir çözüm arayışlarını sürdürüyor.