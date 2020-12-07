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  4. 'Cenazemiz vardı' dediler! Bakın nerede yakalandılar

'Cenazemiz vardı' dediler! Bakın nerede yakalandılar

07.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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'Cenazemiz vardı' dediler! Bakın nerede yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde hafta sonu kısıtlaması varken oyun oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan ve "cenazemiz vardı" diyerek cezadan kurtulmak isteyen 11 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, dün akşam saatlerinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi. Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü.

'CENAZEMİZ VARDI' DİYEREK CEZADAN KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı. "Cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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Kaynak: DHA

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