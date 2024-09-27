Cenazesi bir türlü ülkeye getirilememişti! Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu

1 Eylül’de Miami’de hayata gözlerini yuman Yeşilçam sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesi haftalar sonra Türkiye’ye getiriliyor.

KOAH hastası olan Tuğba'nın ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi işlemleri uzamış ve cenaze nakil işlemleri tamamlanamamış, kızı Anjelik Calvin bu duruma isyan etmişti.

Sonunda prosedürler tamamlandı ve Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getiriliyor. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Anjelik Calvin sosyal medya üzerinden annesinin cenaze programıyla ilgili bilgiyi paylaştı.

CENAZE BİLGİSİ PAYLAŞILDI

Ahu Tuğba için yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlenecek. Oyuncu, Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedilecek.

Tuğba için aynı akşam Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek.