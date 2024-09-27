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  4. Cenazesi bir türlü ülkeye getirilememişti! Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu

Cenazesi bir türlü ülkeye getirilememişti! Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.09.2024 12:04
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba'nın cenazesi vefat ettikten 27 gün sonra ülkeye getiriliyor. Akşam saatlerine doğru kızı Anjelik'le beraber İstanbul'da getirilecek olan Tuğba için hazırlanan cenaze programı da belli oldu.

Cenazesi bir türlü ülkeye getirilememişti! Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu

1 Eylül’de Miami’de hayata gözlerini yuman Yeşilçam sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesi haftalar sonra Türkiye’ye getiriliyor.

KOAH hastası olan Tuğba'nın ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi işlemleri uzamış ve cenaze nakil işlemleri tamamlanamamış, kızı Anjelik Calvin bu duruma isyan etmişti.

AHU TUĞBA KIZI

Sonunda prosedürler tamamlandı ve Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getiriliyor. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Anjelik Calvin sosyal medya üzerinden annesinin cenaze programıyla ilgili bilgiyi paylaştı.

CENAZE BİLGİSİ PAYLAŞILDI

Ahu Tuğba için yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas'ta anma töreni düzenlenecek. Oyuncu, Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedilecek.

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Tuğba için aynı akşam Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ahu Tuğba
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