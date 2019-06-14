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Cenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Bayat ilçesinde, otomobilin çarptığı ATV'nin sürücüsü Ali Umutlu (84), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri sürerken, cenazeyi almayı bekleyen ailesi, Ali Umutlu hakkında ehliyeti olmadığı için düzenlenen 2 bin 300 liralık ceza makbuzunun postayla kendilerine gönderildiğini söyledi.

Cenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldi

Yusuf ÇINAR/BAYAT (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Bayat ilçesinde, otomobilin çarptığı ATV'nin sürücüsü Ali Umutlu (84), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri sürerken, cenazeyi almayı bekleyen ailesi, Ali Umutlu hakkında ehliyeti olmadığı için düzenlenen 2 bin 300 liralık ceza makbuzunun postayla kendilerine gönderildiğini söyledi. Yeğen Ahmet Umutlu, "Toprağa vermeden cezası gönderiliyor. Bu ne acele?" dedi.
Kaza, 11 Haziran'da, Bayat'taki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, Ali Umutlu'nun kullandığı ATV'ye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV'den yola savrulan Umutlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Umutlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Umutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ali Umutlu'nun cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
'TOPRAĞA VERMEDEN CEZASI GÖNDERİLDİ'
Otopsi işlemleri sürerken, cenazeyi almayı bekleyen ailesi, Ali Umutlu hakkında ehliyeti olmadığı için düzenlenen 2 bin 300 liralık ceza makbuzunun postayla 12 Haziran'da kendilerine gönderildiğini söyledi. Muhtar Ahmet Umutlu, amcasını toprağa vermeden ceza makbuzu gelmesine şaşırdıklarını belirterek, "İnanılır gibi değil. Amcam kazada ölüyor, 1 gün sonra 2 bin 300 lira trafik cezası gönderiliyor. Şaşırmamak ve üzülmemek elde değil, Şaşkınız. Biz daha cenazemizi hastane morgundan almadan, cenaze namazını kılmadan, onu toprağa vermeden cezası gönderiliyor. Bu ne acele?" diye konuştu.
Ali Umutlu'nun cenazesi, otopsi sonrası ilçede dün kılınan namazın ardından Çay köyünde toprağa verildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, kaza anının, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünden çıkan kırmızı otomobilin, ATV'ye hızla arkadan çarptığı anlar yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Cenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldiCenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldiCenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldi

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