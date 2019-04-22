BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez. Hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz." dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Ağrı'ya gelen Destici, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ağrı Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Destici, şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başladı. Ülke içi ve dışında terör unsurlarına karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik güçlerine Allah'tan yardım dileyen Destici, "Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çok çirkin bir hadise meydana geldi. Bunu hiçbir şekilde hiçbir gerekçeyle bunun izahı kabul edilemez. Kendisine, CHP'ye geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunun tekrarı yaşanmaz. Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez. Hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki... Ataşehir’in 23 Nisan’da Çocuk Belediye Başkanı Oldu Maltepe Belediyesi’nde ilk meclis toplantısı yapıldı

-"Türkiye'nin ayrışmasına, kamplaşmasına da müsaade etmemek lazım" "Saldırının gerçekleştiği andan sonra gitmiş olduğu evin ablukaya alınmış olması fecaat bir durum." ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti: "Dolayısıyla bu hadise tüm ayrıntılarıyla soruşturulmalı ki zaten savcılık soruşturma başlattı ve burada bu planlı, kasıtlı bir şekilde yapılmışsa bu ortaya çıkarılmalı ve bunun sorumluları yargı önünde mutlaka hak ettikleri muamele ile karşı karşıya kalmalılar. Bu müessif hadiseye hepimiz tepki gösteriyoruz. Türkiye zaten buna tepki gösterdi. Bu hadise üzerinden de Türkiye'nin ayrışmasına, kamplaşmasına da müsaade etmemek lazım. Biz birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bizim için öncelik birliğimiz, kardeşliğimiz. Dolayısıyla da bunu bozmak isteyen provokatörler olabilecektir. Bunu bekleyen gözler var. Onun için buna fırsat vermemek lazım. Ben bir kere daha bu çirkin hadiseyi, saldırıyı kınıyorum, kendisine bir kez daha geçmiş olsun diliyorum." Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan ise BBP'nin ülkenin içerisinde bulunduğu zor dönemlerde üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade etti.