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"Cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez. Hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz" - "Bu hadise üzerinden de Türkiye'nin ayrışmasına, kamplaşmasına da müsaade etmemek lazım. Biz birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bizim için öncelik birliğimiz, kardeşliğimiz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez. Hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Ağrı'ya gelen Destici, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Destici, şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başladı.

Ülke içi ve dışında terör unsurlarına karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik güçlerine Allah'tan yardım dileyen Destici, "Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çok çirkin bir hadise meydana geldi. Bunu hiçbir şekilde hiçbir gerekçeyle bunun izahı kabul edilemez. Kendisine, CHP'ye geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunun tekrarı yaşanmaz. Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez. Hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz." diye konuştu.

-"Türkiye'nin ayrışmasına, kamplaşmasına da müsaade etmemek lazım"

"Saldırının gerçekleştiği andan sonra gitmiş olduğu evin ablukaya alınmış olması fecaat bir durum." ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu hadise tüm ayrıntılarıyla soruşturulmalı ki zaten savcılık soruşturma başlattı ve burada bu planlı, kasıtlı bir şekilde yapılmışsa bu ortaya çıkarılmalı ve bunun sorumluları yargı önünde mutlaka hak ettikleri muamele ile karşı karşıya kalmalılar. Bu müessif hadiseye hepimiz tepki gösteriyoruz. Türkiye zaten buna tepki gösterdi. Bu hadise üzerinden de Türkiye'nin ayrışmasına, kamplaşmasına da müsaade etmemek lazım. Biz birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bizim için öncelik birliğimiz, kardeşliğimiz. Dolayısıyla da bunu bozmak isteyen provokatörler olabilecektir. Bunu bekleyen gözler var. Onun için buna fırsat vermemek lazım. Ben bir kere daha bu çirkin hadiseyi, saldırıyı kınıyorum, kendisine bir kez daha geçmiş olsun diliyorum."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan ise BBP'nin ülkenin içerisinde bulunduğu zor dönemlerde üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade etti.

Ülkenin bekasının söz konusu olduğu dönemde siyasi parti gözetmeksizin bütün siyasi partilerin bir araya gelebileceğini gösterdiklerini aktaran Sayan, "Türkiye'nin yerli ve milli insanlarının Türkiye'ye sahip çıkacaklarını unutmasınlar. Hep birlikte büyük bir Türkiye'yiz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bayrağımızı indirtmesin." dedi.

Ağrı Belediyesi ziyaretinin ardından beraberinde heyetle birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne (AİÇÜ) geçen Destici, burada Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'la bir araya geldi.

Rektörlükteki görüşmenin ardından Destici ve beraberindeki heyet, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde BBP'nin kazandığı Tutak Belediyesini ziyaret etmek üzere Tutak ilçesine hareket etti.

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