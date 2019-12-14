HABER

Cenazeye giden aile kazada yok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:06 | Son Güncelleme

Kırşehir’de Ankara istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza da bir aile yok oldu.

Kırşehir’de Ankara istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza da bir aile yok oldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Özbağ mevkinde meydana gelen kazada Akçakent Belediyesi’nde görevli Salih Çiçek’in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil yoldan çıkarak Kayseri’den gelen Mustafa Köseoğlu yönetimindeki 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada; otomobilde bulunan Hacı Salih Çiçek, Yasin Çiçek ve Seda Çiçek hayatını kaybetti. Merve Nur Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Çiçek’in tedavisi sürüyor. Çiçek ailesinin Akçakent ilçesinden Kırşehir’de bulunan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği öğrenildi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile birlikte İl Emniyet Müdürü Murat Türesin’in incelemelerde bulunduğu kaza yerinde polis çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNER Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı! Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı!
TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar varTIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var
Kediler her gün onun yolunu gözlüyorKediler her gün onun yolunu gözlüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Antalya’da acı olay... 13 yaşındaki kız okul penceresinden düştü

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti

Boğaz'dan peş peşe geçtiler

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.