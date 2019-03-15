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Cenazeye giden otobüs yan yattı: 35 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesinde cenaze otobüsü yan yattı, 35 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Osmangazi’ye bağlı Soğanlı Mahallesi’nden aldığı vatandaşları Keles ilçesinin Harmanalan köyündeki cenazeye götüren 16 BLD 17 plakalı ilçe belediyesine ait otobüs, Bursa-Keles kara yolunun Karaıslak köyü yakınlarında yan yattı.

Bursa’nın Keles ilçesinde cenaze otobüsü yan yattı, 35 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi’ye bağlı Soğanlı Mahallesi’nden aldığı vatandaşları Keles ilçesinin Harmanalan köyündeki cenazeye götüren 16 BLD 17 plakalı ilçe belediyesine ait otobüs, Bursa-Keles kara yolunun Karaıslak köyü yakınlarında yan yattı. Kazada tam bir can pazarı yaşandı. Şoförle birlikte 35 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, 112 ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Daha önce yola sızan bir yakıtın asfaltı kayganlaştırdığı üzerinde duruluyor. Şoför Eren C. ayakta tedavi edilirken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.

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