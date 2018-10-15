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Cenazeye giderken kaza geçirdiler: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 12:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karakoç köyü mevkisinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Tunç (44) öldü, 2 kişi yaralandı.

Cenazeye giderken kaza geçirdiler: 1 ölü, 2 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karakoç köyü mevkisinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Tunç (44) öldü, 2 kişi yaralandı. Araçtakilerin yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-Bartın Karayolu'nun Karakoç köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tunç yönetimindeki 34 HM 5888 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü Tunç, kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Hacer Tunç ve Ümit Açıkgöz yaralandı. Yaralılar, Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Mehmet Tunç'un cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Otomobilde bulunan 3 kişinin, İstanbul'dan Bartın'ın Ulus ilçesinde bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cenazeye giderken kaza geçirdiler: 1 ölü, 2 yaralıCenazeye giderken kaza geçirdiler: 1 ölü, 2 yaralı

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