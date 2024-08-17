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  4. Cenazeye gidiyorlardı... Araç takla attı! Korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Cenazeye gidiyorlardı... Araç takla attı! Korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

17.08.2024 07:37
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Kayseri’de cenazeye giden aracın takla atması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Korkunç kaza, Kayseri-Malatya Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Erzurum’dan Konya’ya cenazeye giden S.D. idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

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Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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AW269066_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
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