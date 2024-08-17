Cenazeye gidiyorlardı... Araç takla attı! Korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza, Kayseri-Malatya Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Erzurum’dan Konya’ya cenazeye giden S.D. idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır