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  4. 'Cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' Narin cinayetinde itirafçının kardeşi konuştu 'Ayda 300 bin TL'den fazla kazanıyor, paraya ihtiyacı yok'

'Cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' Narin cinayetinde itirafçının kardeşi konuştu 'Ayda 300 bin TL'den fazla kazanıyor, paraya ihtiyacı yok'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.09.2024 11:20
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Türkiye, Narin cinayetindeki detaylara kilitlendi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri sonrası ortaya çıkan ayrıntılar dehşete düşürürken itirafçının kardeşi de konuştu. İtirafçının kardeşi, ağabeyinin tehdit edildiğini söyleyerek "Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi" dediğini anlattı. İtirafçının kardeşi ağabeyi için "Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir?" ifadelerini de kullandı.

'Cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' Narin cinayetinde itirafçının kardeşi konuştu 'Ayda 300 bin TL'den fazla kazanıyor, paraya ihtiyacı yok'

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra 19. günde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlıyor. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından herkes cinayetin kim tarafından ve neden işlendiğine dikkat kesildi. Olayla alakalı gözaltı ve tutuklamalar gelirken cesedi gömdüğünü söyleyen itirafçının ifadeleri de gündem yarattı. O itirafçının kardeşi de konuştu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"BU CENAZEYİ GÖTÜRMESEM BU ADAM AİLEMİ YOK EDERDİ"

A Haber muhabiri canlı yayında itirafçının kardeşiyle konuşarak anlattıklarını aktardı. İtirafçının kardeşi muhabire şunları söyledi:

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"Ben ağabeyime gerçek neyse söyle dedim. Ağabeyim ise bana, 'Ben yukarıdan geliyordum, muhtar bana selektör yaptı. Ben de durdum. Muhtar bana arabanda çuval var mı diye sordu. Ben de tarım işi için çuval ihtiyacı olduğunu düşündüm. Sonra cesedi görünce korktum, geri çektim kendimi. Muhtar sana 200 bin lira veriyorum dedi. Ben kabul etmedim. Aileni düşün bu cenazeyi buradan götür dedi. Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' dedi.

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"AYDA 300 BİNDEN FAZLA PARA KAZANIYOR"

Karakola gittiğini ifade verdiğini söyledi ağabeyim. Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir? Muhtarla aile gibiydik hele ki muhtar ve abim kardeş gibiydi. Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur."

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