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Taşıdıkları cenazeyi havuza düşürdüler

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2018 21:01 | Son Güncelleme

Dört kişi taşıdıkları cenazeyi havuza düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Cenaze töreni sırasında inanılmaz bir olay yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şoke etti.

CENAZEYİ HAVUZA DÜŞÜRDÜLER

Dört kişi eğimli yolda dengesini kaybedince, cenazeyi havuza düşürdüler. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze sosyal medya

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içi boş mu ben mi öyle görüyorum? mynetin yine fiyasko haberlerinden biri mi yoksa bu da?
sen malsın da ben niye malım onu çözemedim malnet...
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