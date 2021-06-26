Cenazeyi unutup yumruklu kavgaya tutuştular

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi, Suphi Türel Caddesi üzerinde yer alan odun kesim ve satış yerinde meydana geldi. Turgay Arslan dükkan içerisinde yer alan odunları kesme makinesine yükleyeceği esnada bir anda fenalaşıp, yere düştü. Arslan'ın yere yığıldığını gören arkadaşları yanına giderek, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Arslan'ın cansız bedeninin olduğu noktaya polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken, polis otolarıyla da cesedin görülmesini engellemeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Turgay Arslan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

OĞLU VE DAMADI KAVGAYA TUTUŞTU

Turgay Arslan'ın ölüm haberini alan yakınları da olay yerine geldi. Bir süre burada bulunan Arslan'ın yakınlarından oğlu ve damadı olduğu öğrenilen iki kişi bilinmeyen bir nedenle yumruklu kavgaya tutuştu. İkiliyi Arslan'ın diğer yakınları, vatandaşlar ve polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kavgaya tutuşan ikiliden biri olay yerini terk ederken, tişörtü komple parçalanarak yırtılan diğeri ise cenazenin olduğu yerde beklemeye devam etti.

"DÜŞECEKKEN TUTUP YERE YATIRDIM"

Hayatını kaybeden Turgay Arslan'ın mesai arkadaşı Mustafa Çiçek, “3 arkadaş beraber çalışıyorduk. Bir baktık Turgay bir anda titremeye başladı. Düşecek gibi olunca da kucakladım ve yere yatırdım. Biraz masaj yaptık, sonrasında ise 112 ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip inceledikten sonra hayatını kaybettiğini söylediler” dedi. (DHA)

