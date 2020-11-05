Çene ağrısını görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...

Kalp krizi riskinin kış aylarında arttığını söyleyen Uzm. Dr. Kemal Kunovac, “Göğüs kafesi ortasında başlayan, özellikle sol kola, omuza ve alt çeneye doğru yayılan ağrı, soğuk terleme ve fenalık hissi kalp krizinin işaretleri olabilir. Kışın kalın ve yünlü soğuktan koruyan kıyafetleri tercih edin; yağlı, hamurlu gıdalar yerine sebze tüketin” dedi.

Soğuk havanın kalp üzerine etkisine ilişkin, “Soğuk havalarda damarlar büzülür, bu sebepten dolayı kan basıncı yükselir ve kalp yükü artar. Artan kan basıncı kalp krizlerinin en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca kalbi besleyen koroner damarların büzülmesi sonucu kalp kaslarına daha az kan gönderilir, onlar da oksijensiz kalarak kalp krizine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ RİSKİNE KARŞI BESLENMENİZE EDİN

Kış aylarındaki değişen beslenmenin de kalp krizine neden olduğuna işaret eden Dr. Kunovac “Kalp krizlerinin kış aylarında artmasının ikinci sebebi de yağlı ve hamurlu besinleri daha fazla tüketmemizdir. Bu gıdalar damar tıkanıklığa ve böylece kalp krizlerine sebebiyet vermektedir” diye konuştu.