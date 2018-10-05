Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

Şimdi bir karar verin ve sizi engelleyen kusurlarınızın, size daha fazla ayak bağı olmasına izin vermeyin! Çözümü olan hiçbir sorunu bir engel olarak görmeyin ve sağlığınız için bir adım atın. Ağız ve çene promlemlerinin insan psikilojisi üzerindeki etkisini düşününce bu adımın ne kadar büyük bir etkisi olduğunu anlayabilirsiniz. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, ağız ve diş kusurlarını kesin ve kalıcı bir çözüm getiren ortognatik cerrahisi hakkında bilgiler verdi.
ORTOGNATİK CERRAHİ NEDİR?
Ortognatik cerrahi yüz kemiklerindeki iskeletsel ve dişsel bozuklukların düzeltilmesiyle ilgili ameliyatların genel adıdır. Halk arasında çene ameliyatı olarak bilinen ortognatik tedavideki amaç, dişlerin ve çenelerin olabilecek en iyi konuma gelmelerini sağlamaktır.
ANA NEDEN, ÇENELERİN BİRBİRİNE GÖRE UYUMSUZ BÜYÜMESİ
Büyüme ve gelişim sırasında bireylerin, yüz ve çene yapıları tıpkı vücutları gibi genetik bir mirasın etkileriyle şekil alır. Bu durum çenelerin birbirine göre uyumsuz büyümesi, işlevsel çiğneme bozuklukları ve estetik kaygılara yol açabilir. Çene ve yüzdeki bozuklukların sebebi bazen genetik sebeplerden olsa da alınan bir darbe ya da tramva da bu duruma sebep olabilir.
ORTOGNATİK CERRAHİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?
Çene ucunun ileri ya da geride olduğu durumlarda,
Alt çenenin önde, geride, sağ yan veya sol yanda olduğu durumlarda,
Alt çenenin bir bölümünün ya da bütününün tam gelişmemesi durumunda,
Yine aynı şekilde üst çenenin önde, geride, sağ yada sol yanda olduğu durumlarda,
Üst çenenin gelişiminin tam tamamlanmadığı durumlarda,
Diş ve ağzın iskelet yapısındaki bozuklukların olması durumunda,
Hastalardaki konuşma bozukluklarının olması durumunda,
çene ameliyatları yani ortognatik cerrahisi uyglanmaktadır. Her sağlık probleminde olduğu gibi ortognatik işlemlerde de erken müdahale hayli önemlidir. Bu nedenle yukarıda belirtilen maddelerden en az biri bile kişide mevcutsa bir diş hekimine başvurmalı ve tedavi olmalıdır.
ORTOGNATİK CERRAHİ NASIL UYGULANIR?
Öncelikle hastanın problemine göre bir tedavi şekli oluşturulur. Ameliyatta sadece alt çeneye müdahale edilebileceği gibi aynı zamanda alt ve üst çeneye de cerrahi işlem uygulanabilir. Alt çene ameliyatı ortodontik tedavi sırasında, tedavi sürerken yapılır. Ameliyat süresi, bozukluğa göre tek çenede olduğunda yaklaşık 1,5-3 saat sürmekte ve 2-3 gün arasında hastanede yatılması gereklidir. 6 ayın sonunda ise tam iyileşme ve düzelme gözlemlenir.
ORTOGNATİK CERRAHİSİNİN AVANTAJLARI
Kişi çok daha iyi bir yüz profiline sahip olur.
Kişinin yaşam kalitesi artar.
Çiğneme, yemek yeme ve konuşmada meydana gelen problemler ortadan kalkar.
Nefes problemleri çözülür.
Ortodontik tedavinin başarıya ulaşmasını ve tedavi süresinin kısalmasını sağlar.
AMELİYAT ŞART DEĞİL!
Bazı hastalar için ameliyat gerekmeyebilir. Hastanın problemi ortodonti tedavisiyle çözülebilecek aşamadaysa bu hastalar için cerrahi müdahaleler yerine diş teli tedavisi ve destekleyici adımlar uygulanır.
HEM ESTETİK HEM DE İŞLEVSEL AÇIDAN OLDUKÇA KOLAYLIK SUNUYOR
Ağız ve dişler yüzün tam merkezinde yer alır ve küçük bir kusur bile hayli dikkat çeker. Bu sebeple hasta bu kusuru çok fazla kafasına takar ve kendine güvenini kaybeder. Sosyal ve iş hayatında oldukça zorlanır ve iletişim kurmaktan bile kendini uzak tutar. Ortognatik cerrahi bu kusurları kesin olarak yok eder ve kalıcı bir çözüm sunar. Bu anlamda hem estetik hem işlevsel çözümler sunan ortognatik cerrahisi hasta için oldukça avantajlıdır.
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