Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

Şimdi bir karar verin ve sizi engelleyen kusurlarınızın, size daha fazla ayak bağı olmasına izin vermeyin! Çözümü olan hiçbir sorunu bir engel olarak görmeyin ve sağlığınız için bir adım atın. Ağız ve çene promlemlerinin insan psikilojisi üzerindeki etkisini düşününce bu adımın ne kadar büyük bir etkisi olduğunu anlayabilirsiniz. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, ağız ve diş kusurlarını kesin ve kalıcı bir çözüm getiren ortognatik cerrahisi hakkında bilgiler verdi.

ORTOGNATİK CERRAHİ NEDİR?



Ortognatik cerrahi yüz kemiklerindeki iskeletsel ve dişsel bozuklukların düzeltilmesiyle ilgili ameliyatların genel adıdır. Halk arasında çene ameliyatı olarak bilinen ortognatik tedavideki amaç, dişlerin ve çenelerin olabilecek en iyi konuma gelmelerini sağlamaktır.

ANA NEDEN, ÇENELERİN BİRBİRİNE GÖRE UYUMSUZ BÜYÜMESİ



Büyüme ve gelişim sırasında bireylerin, yüz ve çene yapıları tıpkı vücutları gibi genetik bir mirasın etkileriyle şekil alır. Bu durum çenelerin birbirine göre uyumsuz büyümesi, işlevsel çiğneme bozuklukları ve estetik kaygılara yol açabilir. Çene ve yüzdeki bozuklukların sebebi bazen genetik sebeplerden olsa da alınan bir darbe ya da tramva da bu duruma sebep olabilir.