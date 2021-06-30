Çene eklemi tedavisi nasıl yapılır? Çene eklemi tedavisi ile ağrı sorunu otadan kalkacak

Büyüme döneminde, alt çene üst çeneyi yakalayamadıysa, alt çenenin büyüme yetersizliği varsa, çeneler arası bir darlık ve dişlerde çapraşıklık varsa, çenede sürekli fonksiyon bozukluğu olacaktır. Bu sürekli olan bir bozukluk olduğu için eklem hiçbir zaman olması gerektiği pozisyonda olmayacaktır ve yaralanmalar meydana gelecektir. Bu yaralanmalar eklemde bozukluklara neden olmaktadır.

Aşırı derece diş sıkma alışkanlığı varsa, eklemde dejenerasyonlar görülebilir.

ÇENE EKLEMİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Çene eklemi tedavisi, hala tartışılan bir tedavidir. Çünkü çene ekleminde meydana gelen bir dejenerasyondan sonra, o bölgeyi tedavi etmek günümüz şartlarıyla çok zordur.

Dolayısıyla eğer çenede bir problem varsa, hastayı rahatlatıcı, çene ağrılarını giderici gece plakları önerilmektedir. Bu uygulanan sprintler ya da eklem içerisine sıvı enjeksiyonu, ilaçlar kullanılması gibi yöntemler kesinlikle tedavi edici değil, semptom gidericidir.

Çene ekleminde meydana gelmiş bir hastalığı sıfırlamak imkansızdır. Ortodonti, çene eklemi açısından çok önemlidir, ihmal etmeyin.

ÇENE EKLEMİ TEDAVİSİ KİMLERE YAPILIR?

Çene şikayeti olan herkese yapılır, çünkü bu hastalığın yaşı yoktur. 10 yaşındaki bir çocuk da olabilir, 60 yaşındaki biri de olabilir.

Çene eklemi problemi varsa, diş telleriyle ve dişlerin düzgün konumlanmasıyla durdurulabilir ve bu engellenebilir. Akut dönemlerde, gece plakları, ilaçlar ve cerrahi müdahalelerle tedbirler alınabilir.

Çene eklemindeki en büyük problem, alt ve üst çene kemiğinin kaynaşması ve eklemin yok olması demektir. Tekrar bir çene eklemi yapmak günümüz şartlarıyla imkansız denebilecek kadar zordur.

ÇOCUKLARDA ÜST ÇENE DARLIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocuklarda üst çene darlığında, üst çene genişletme aygıtları vardır, yavaş ya da hızlı yapılabilir. Hem estetik hem de kullanım açısından oldukça konforlu vidalı plaklarla, 3 ay gibi bir sürede, haftada 2 defa olmak üzere, çene genişletilebilir. Üst çene genişletmesi 13-14 yaşına kadar başarılabilir. Alt çenede daimi köpek dişleri çıkana kadar yapılabilir. Alt çene darlıklarında daha acil bir planlama lazımdır.

7-8 yaşlarında, ebeveynlerin ilk ortodonti muayenesini yapmasını öneririz. Çünkü 10 yaşında üst çene genişletilebilir ama alt çeneyle uyum kaçabilir.

Büyümenin yavaşladığı dönemlerde de hızlı genişletici ürünler kullanılır. Ağza yapılan ve konforsuz aygıtlardır. Ama 15 günde çeneler yatay yönde açılabilir. Açılan bölge kemikleştikten sonra kapanması imkansızdır.

Çene istenildiği kadar genişletilemez, çünkü alt çeneyle uyumu vardır. Geç kalınmaması gereken çok önemli bir rahatsızlıktır.

GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARDA ALT ÇENE GERİLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Büyümenin bittiği ya da çok azaldığı dönemlerde, 16-17 yaşlarında elimizden fazla bir şey gelmez, büyümenin tamamen sonlanmasını bekleyip ameliyatlara başvururuz.

Bu ameliyatlar çok agresif ameliyatlardır. Baş ve yüz bölgesinden geçirilebilecek en ağır operasyonlardan biridir.

Çocukları eğer ergenlik dönemi öncesinde yakalarsak, büyüme enerjisini kullanarak yanlış büyüme modelini tedavi edebiliriz.

8-9 yaşlarında, alt çene büyüme yetersizliğini tedavi etmek mümkündür. Hastalıktan korkmayıp, geç kalmaktan korkmak gerekir.

YETİŞKİNLERDE ÇENE EKLEMİ PROBLEMLERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çene eklemi günümüzde hala gizemini korumaktadır. Bu eklem, fonksiyonlar sırasında çok farklı hareketleri bir arada yapabilen ve tek yönlü bir hareket göstermeyen bir eklemdir.

Bu eklemde meydana gelebilecek problemlerin nedenini çok iyi bilmek, nedene yönelik tedavi planlamak, ilk önce bunu oluşturan nedenleri ortadan kaldırıcı tedavi yapılmalıdır.

Çapraşık dişlerden kaynaklanan bir sorun varsa dişlerin düzeltilmesi, çenelerden kaynaklı bir sorun varsa ortognatik cerrahilerle çenelerin pozisyonunun değiştirilmesi gerekir.

Eklemde ağrı olduğu dönemlerde, splitler takılarak, çeşitli ilaçlar kullanarak, eklem içine sıvı enjeksiyonları yaparak ağrıları gidermek mümkündür. Ama hasar görmüş bir eklemi sıfırdan toparlamak günümüzde çok zordur.

Eklem rahatsızlığı olan hastaların çoğunda, yanlış kapanmaların olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ortodontik tedavide çok geç kalınmamalıdır.

