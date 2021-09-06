Çene ekleminde (TME) geçmeyen ağrı neden olur, nasıl tedavi edilir?

TME, eklemde meydana gelen fonksiyon bozukluğu birçok sebep ile ortaya çıkabilir. Konu hakkında bilgi veren Diş Hekimi Erol Aydın, çene eklemi rahatsızlıklarındaki belirti ve tedavi yöntemlerini anlattı.

ÇENE EKLEMİNİN FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ

Çenelere yada eklem bölgesine gelen direkt travma (kaza ya da darbe sonucu)

Tek taraflı çiğneme alışkanlığı

Diş eksiklikleri

Diş sıkma ve gıcırdatma

Stres, depresyon vs.

Fizyolojik olmayan diş kapanışı

Eklemin gelişimsel defektleri(hipoplaziler vs.)

Dejeneratif eklem rahatsızlıkları, osteoartritis, artrozis

Otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, lupus.

ÇENE EKLEM RAHATSIZLIĞINI NASIL HİSSERDESİNİZ?

Her yutkunuşta, esnemede, çiğnemede, konuşmada ortaya çıkan batıcı ve şiddetli bir ağrı olabileceği gibi, sürekli ve donuk bir ağrı da olabilir. Ağrı, eklemin yer aldığı, hemen çene önündeki bölgede olabileceği gibi birçok yere de yansıyabilir. Ağrı, ekleme yapışan kaslarda spazm oluşturarak yüze, başa, kulağa ve çeneye yansıyabilir;

Tedavi Seçenekleri:

Hasta eğitimi ve koruyucu tedavi

Splint tedavisi

İlaç tedavisi

Egzersizler

Fizik tedavi

Manipülasyon

Psikiyatrik destek

Geç kalınmış vakalarda ileri tedaviler (Cerrahi vs.)

ÇENE EKLEMİ CERRAHİ TEDAVİ GEREKSİNİMİ VE YÖNTEMİ

Çene eklemlerinin tam açılmama, hiç açılmama, çene açıldıkça yerinden çıkma gibi fonksiyon bozukluklarını kapsar. Eklemin onarımı, eklemin ortadan kaldırılması ve suni bir eklem oluşturulması gibi girişimlerle sorun çözümlenir. Çene ekleminde yukarıda da belirttiğimiz şikayetlerden herhangi birini yaşayan kişiler geç kalmadan diş hekimine başvurmalıdır.

