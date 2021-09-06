Çene ekleminde (TME) geçmeyen ağrı neden olur, nasıl tedavi edilir?

TME, eklemde meydana gelen fonksiyon bozukluğu birçok sebep ile ortaya çıkabilir. Konu hakkında bilgi veren Diş Hekimi Erol Aydın, çene eklemi rahatsızlıklarındaki belirti ve tedavi yöntemlerini anlattı.
Her yutkunuşta, esnemede, çiğnemede, konuşmada ortaya çıkan batıcı ve şiddetli bir ağrı olabileceği gibi, sürekli ve donuk bir ağrı da olabilir. Ağrı, eklemin yer aldığı, hemen çene önündeki bölgede olabileceği gibi birçok yere de yansıyabilir. Ağrı, ekleme yapışan kaslarda spazm oluşturarak yüze, başa, kulağa ve çeneye yansıyabilir;
Tedavi Seçenekleri:
Çene eklemlerinin tam açılmama, hiç açılmama, çene açıldıkça yerinden çıkma gibi fonksiyon bozukluklarını kapsar. Eklemin onarımı, eklemin ortadan kaldırılması ve suni bir eklem oluşturulması gibi girişimlerle sorun çözümlenir. Çene ekleminde yukarıda da belirttiğimiz şikayetlerden herhangi birini yaşayan kişiler geç kalmadan diş hekimine başvurmalıdır.
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