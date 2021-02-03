Çene implantı nedir? Çene implantı sonrası ağız bakımı nasıl olur?

Çene implantı, yüz iskeletinin gelişimini tamamlamış olan bireylere yapılır. Kızlarda 15-16 yaşlarından, erkeklerde ise 17-18 yaşlarından itibaren yapılabilir. Genellikle estetik olarak arzu edilen çene profilinin sağlanması için doktorlara başvuran hastalara yapılır.

Ameliyatın üst yaş sınırı yoktur, çünkü yaşlanan yüzün tedavisinde de çene implantları kullanılmaktadır. Alt çeneye yumuşak doku desteği sağlamak amaçlı implantlar kullanılabilir. Oldukça geniş bir yaş aralığındaki hastalara uygulanabilir.

ÇENE İMPLANTI NASIL YAPILIR?

Çene implantı, ağız içinden ya da ağız dışından yerleştirilebilir. Çene ucunun hemen altından yapılabilir, operasyon izleri gizlenir.

Ameliyat öncesinde planlama yapılır, arzu edilen şekle göre seçilen protez, genel anestezi altında yaklaşık 1 saat sonunda açılan küçük kesilerden girilerek yerleştirilir.

Bazı implant türlerinde, küçük bir titanyum vida ile implantı kemiğe sabitlemek mümkündür, bu da daha emniyetlidir.

ÇENE İMPLANTI SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

Çene implantı sonrasında, hastanın sıcaktan kaçınması gerekmektedir. Ameliyat ağız içinden yapılmışsa, hastanın gargaraları düzenli uygulaması gereklidir. Ameliyattan sonra ilk birkaç gün kişi serin ya da soğuk kompresler yapmalıdır. Ödemlerin hızla azalması için önemlidir.