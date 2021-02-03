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Çene implantı nedir? Çene implantı sonrası ağız bakımı nasıl olur?

03.02.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Çene implantı, çene ucunun yüksekliğinin ya da şeklinin düzeltilmesi amaçlanan durumlarda kullanılan, özel hazır şekilli implantlardır. Farklı şekilleri ve boyutları vardır. Erkekler ve kadınlar için farklı biçimlerde olabilir.

Çene implantı, yüz iskeletinin gelişimini tamamlamış olan bireylere yapılır. Kızlarda 15-16 yaşlarından, erkeklerde ise 17-18 yaşlarından itibaren yapılabilir. Genellikle estetik olarak arzu edilen çene profilinin sağlanması için doktorlara başvuran hastalara yapılır.

Ameliyatın üst yaş sınırı yoktur, çünkü yaşlanan yüzün tedavisinde de çene implantları kullanılmaktadır. Alt çeneye yumuşak doku desteği sağlamak amaçlı implantlar kullanılabilir. Oldukça geniş bir yaş aralığındaki hastalara uygulanabilir.

ÇENE İMPLANTI NASIL YAPILIR?

Çene implantı, ağız içinden ya da ağız dışından yerleştirilebilir. Çene ucunun hemen altından yapılabilir, operasyon izleri gizlenir.

Ameliyat öncesinde planlama yapılır, arzu edilen şekle göre seçilen protez, genel anestezi altında yaklaşık 1 saat sonunda açılan küçük kesilerden girilerek yerleştirilir.

Bazı implant türlerinde, küçük bir titanyum vida ile implantı kemiğe sabitlemek mümkündür, bu da daha emniyetlidir.

ÇENE İMPLANTI SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

Çene implantı sonrasında, hastanın sıcaktan kaçınması gerekmektedir. Ameliyat ağız içinden yapılmışsa, hastanın gargaraları düzenli uygulaması gereklidir. Ameliyattan sonra ilk birkaç gün kişi serin ya da soğuk kompresler yapmalıdır. Ödemlerin hızla azalması için önemlidir.

Aşırı fizik aktiviteden yaklaşık 1 ay kadar kaçınılmalıdır. Böylelikle iyileşmenin çok daha hızlı olması sağlanır.

ÇENE İMPLANTI SONRASINDA DİŞ VE AĞIZ ÇEVRESİNDE NASIL BİR DEĞİŞİM GÖRÜLÜR?

Çene implantı, çene ucunun altından yerleştirildiyse, ağız içiyle hiçbir ilgisi yok demektir. Ağız içinden yerleştirildiğinde de dişlerle ve çenenin kapanışı ile bir ilgisi yoktur. Çenenin ucundaki oyuktan yerleştirilir. Ağız içinden yapılan operasyonlarda, ilk bir hafta gargaraların düzenli yapılması gerekir.

Sulu ve soğuk gıdalar önerilmektedir. Bebek diş fırçası önerilir. Diş temizliğine önem verilmelidir. Çünkü ağız hijyeni son derece önemlidir, hastanın ağzında çürük varsa bile ağız içerisinden implant yerleştirmek fazla tercih edilmez.

ÇENE İMPLANTI SONRASINDA İYİLEŞME NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Çene implantı ameliyatından sonra iyileşme oldukça hızlı olur. Ağız içinden ya da ağız dışından da olsa, bölgeye küçük bir bandaj uygulanır. Bandaj açıldıktan sonra ilk bir haftadan itibaren, hastanın ameliyat geçirdiğini anlamak mümkün değildir. Ufak tefek ödemler görülebilir.

Ameliyatın sonucu yaklaşık 1,5 ay civarında oturmaya başlar. 6 ay sonunda da artık net sonuç oturmuş olur. İlk bir hafta sonunda sosyal hayatı etkileyecek bir durum söz konusu değildir.

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