Çene şekillendirmede ‘Diamond Lift’ yöntemi

İlerleyen teknolojilere dayanan minimal girişimsel işlemlerle hastalarının sağlıklı yaş alma sürecini başarıyla yöneten dermatoloji uzmanı Dr. Ömür Tekeli çene şekillendirmede son dönemde adı sıkça duyulmaya başlayan Diamond Lift yöntemi hakkında bilgi verdi.

Çene şekillendirmede önemli noktaların altını çizen Dr. Ömür Tekeli, ‘’Yüzle uyumlu bir çene yapısı, belirgin bir çene hattı elde etmek için kullandığımız hyaluronik asit dolgusu içeriği doku içerisinde kemik üzerine yerleştirilen, çevre dokuya dağılma özelliği olmayan ve adeta bir kemik güçlendirici gibi hareket eden, kaldırma gücü yüksek, keskin bir hat oluşturmamıza izin veren bir teknoloji ile üretilmiş olmalıdır. Diamond Lift uygulamasının sunduğu yüksek kaldırma kapasitesiyle oluşturabilinen keskinlik, çene ve çene hattında son derece başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

Bu uygulamayla çenede nasıl değişimler elde edilebiliyor?

Çenenin, yüzün 3’te birlik bölümünü oluşturan alt kısmında yüzün karakteristiğini belirleyen en önemli unsur olduğunu söyleyen Dr. Tekeli, “Tüm dünyada sivri, üçgen bir çene ve bu çeneye uyumlu kulağa doğru uzanan keskin V şekli, yüzün en çekici figürü olarak tanımlanıyor. Özellikle Türk halkında daha sık karşımıza çıkan çene geriliği Diamond Lift uygulamasıyla yüzün altın oranını tamamlamanın da ötesine geçiyor ve böylece cerrahların eskiden bu durumu düzeltmek için kullandığı protezlerin yerine uygulamada da çok daha pratik bir alternatif olarak dikkat çekiyor” dedi.

Uygulama çene hattını belirginleştirmek için kullanılıyor mu?

Uygulamanın çene hattını belirginleştirmek için de kullanılabildiğini dile getiren Dr. Tekeli, “Çene hattındaki dalgalı tiyatro perdesi olarak da tanımladığımız görüntü bir kadında orta yaştan ileri yaşa geçiş algısını oluşturan en üzüntü verici değişim olarak karşımıza çıkıyor. Keskin ve net hattın yakalanması en çok talep edilen girişimsel işlem” ifadelerini kullandı.

Bu uygulama nasıl yapılıyor?

Dr. Tekeli Diamond Lift uygulamasının ince uçlu kanül veya iğneyle cilde enjeksiyon şeklinde çene ucundan köşesine kadar uygulandığını, yaklaşık 10-20 dakika süren neredeyse ağrısız ve acısız işlem sonrasında hastaların günlük yaşamlarına geri dönebileceklerini belirtti.

Erkekler de yaptırabilir mi?

Dr. Tekeli, erkekler ve kadınların anatomik farkları dikkate alınarak uygulamanın erkeklerde çene hattında daha kare yüz yapısı oluşturmak için yapıldığını ve böylece çok daha maskülen bir görünüm elde edildiğini aktardı.

