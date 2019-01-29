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Çene tedavisinde İAÜ-Harvard iş birliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

Harvard Üniversitesi’nde ilk testleri başlayan, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çalışmaları devam eden ve çene darlığı tedavilerinde riski neredeyse sıfıra indiren otomatik çene geliştirme aparatının ilk denemeleri başarıyla tamamlandı.Harvard ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla test edilen otomatik çene genişletme aparatı çene darlığı tedavilerinde riski minimuma indiriyor.Harvard Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Harvard Üniversitesi’nde ilk testleri başlayan, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çalışmaları devam eden ve çene darlığı tedavilerinde riski neredeyse sıfıra indiren otomatik çene geliştirme aparatının ilk denemeleri başarıyla tamamlandı.
Harvard ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla test edilen otomatik çene genişletme aparatı çene darlığı tedavilerinde riski minimuma indiriyor.
Harvard Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Keleş tarafından geliştirilen çene genişletme aparatı eski sistemlerde görülen, hastanın çevirme aparatını yutması ve nefes borusuna kaçması, genişletme vidasını çevirememesi nedeniyle gerekli genişlemenin sağlanamaması gibi komplikasyonları ortadan kaldırıyor. Aparat, diş hekimlerinin çene darlığı tedavisini daha hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde uygulamasına olanak sağlıyor.
İlk sonuçlar olumlu
İlk bilimsel çalışmalarına Harvard Üniversitesi’nde başlanan aparatın devam çalışmaları İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılmaya başlandı. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma Laboratuvarı’nda yapılan in vitro ve Ortodonti Ana Bilim Dalında hasta memnuniyeti, 3 boyutlu değerlendirme ve klinik analiz başlangıç çalışmaları sonrasında son derece başarılı sonuçlar elde edildi.

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