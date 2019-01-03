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Çenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencileri tarafından çenesi kırık halde bulunan sokak köpeği tedaviye alındı.

Çenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldular

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencileri tarafından çenesi kırık halde bulunan sokak köpeği tedaviye alındı. Sosyal medyada başlatılan kampanyanın yanısıra İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da 'Paşa' adı verilen köpeğin tedavisine destek verdi.
Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup üniversite öğrencisi, Kozlu ilçesinde sokakta yaralı ve bitkin halde 'Golden' cinsi sokak köpeği buldu. Çenesi kırık olduğu için beslenemeyen sokak köpeği, özel veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Gökmen Koç, 'Paşa' adı verilen sokak köpeğinin tedavisine hemen başladı. Üniversite öğrencileri de sosyal medya hesaplarından köpeğin tedavi masrafları için yardım kampanyası başlattı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı da yardım kampanyasına duyarsız kalmadı. Turanlı, köpeğin fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medya hesabına yorumda bulunarak köpeğin tedavisi için destek olunacağını ayrıca yaralanmasıyla ilgili de araştırma yapılacağını ifade etti. Üniversite öğrencileri de köpeğin tekme atılması sonucu çenesinin kırılmış olabileceğini iddia etti. Köpeğin bulunduğu Kozlu İlçe Polis Merkezi Amirliği de köpeğin nasıl yaralandığını tespit etmek için çalışma başlattı. Veteriner kliniğine gelen bir polis, köpeğin durumu hakkında bilgi aldı.
AMELİYAT OLACAK
Veteriner hekim Gökmen Koç, köpeğin çenesinde meydana gelen kırık nedeniyle bugün ameliyat edileceğini söyledi. Köpeği yaklaşık 45 gün gözetim altında tutacaklarını anlatan Koç, şöyle dedi:
"Geldiğinde genel durumu iyiydi fakat korkmuştu. Bir travmaya maruz kalmış. Tekme mi trafik kazası mı şu an bilemiyoruz. Bir gözü görmüyor. Akşam vakti köpek sürüsünden kaçarken sert bir yere çarpma ihtimali de var. Araba kazası olsa surat tamamıyla dağılabilirdi. Toparlayacak inşallah."
Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Koç, "Biz köpeğin tedavisi için sadece çıkan masrafları hesapladık. Bu güzel davranışa bizim de katkımız olsun istedik. İyi insanların olması çok güzel. Onların sayesinde biz de müdahale edebiliyoruz. Gerçekten bunlar bir emek. Allah razı olsun hepsinden. Biz de elimizden geldikçe daha fazla hayvanın, daha fazla canın tedavisini gerçekleştireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldularÇenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldularÇenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldularÇenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldular

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