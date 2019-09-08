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Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Antalya’da çenesinde çıkıp gün geçtikçe büyüyen sivilceyi önemsemeyen ve cilt kanseri kanseri teşhisi konulan 43 yaşındaki Emine Kuru, 4.5 yaşındaki kızının bakıcı parası ve diğer ihtiyacı için yardımseverlerden destek istedi.

Antalya’da çenesinde çıkıp gün geçtikçe büyüyen sivilceyi önemsemeyen ve cilt kanseri kanseri teşhisi konulan 43 yaşındaki Emine Kuru, 4.5 yaşındaki kızının bakıcı parası ve diğer ihtiyacı için yardımseverlerden destek istedi. Engelli rapor süresinin dolması ve yeniden yaptığı başvurunun Ekim ayında sonuçlanacak olması nedeniyle zor günler yaşayan Kuru, 4,5 yaşındaki kızını bıraktığı bakıcının parasını ödeyemez duruma geldi.
Kepez ilçesinde müstakil bir evde ayda 500 TL kira ile yaşayan evli ve bir kız çocuğu annesi Emine Kuru’ya 2 yıl önce gittiği hastanede cilt kanseri teşhisi konuldu. Çenesinde çıkan ilk kanser belirtisini sivilce zannederek önemsemeyen Kuru, bir gün dışarıya çıktığında ise yolda baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Romatizma ve Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE) hastası Emine Kuru’ya hastanede çenesindeki parçadan numune alındıktan sonra kendisine cilt kanseri tanısı konuldu. Kuru, zamanla kişisel ihtiyaçlarını görememeye başladı. Son olarak, yayılan kanser kitlesinin alınmasıyla birlikte yüzünde büyük bir oyuk oluşan Kuru’nun, kalçasından alınan bir doku parçası çene bölgesine nakledildi. İlerleyen kanser nedeniyle Kuru çenesini ve sağ gözünü kaybetti. 3 ayda tanınmaz hale gelen Kuru, çevresindekiler tarafından dışlandı.
Hurdacılık yapan eşinin de hastanede kendisine bakması nedeniyle Kuru, 4.5 yaşındaki kızını aylık 1000 TL ile gece gündüz bakmak üzere bakıcıya bıraktı. Engelli rapor süresinin dolması ve yeniden yaptığı başvurunun Ekim ayında sonuçlanacak olması nedeniyle zor günler yaşayan Kuru, bakıcının parasını ödeyemez duruma geldi. Ev kirası da biriken Emine Kuru, kızının bakıcı parası ve diğer ihtiyaçları için hayırseverlerden destek istedi.

"Her şeyi kızım için istiyorum"
Günlerdir yattığı hastaneden ilk kez bugün ayaklanan ve dışarı çıkabilen Kuru, hastalığı nedeniyle 60 kilodan 40 kiloya düştüğünü söyledi.
Hurdacılık yapan eşinin başında bakıcı olması nedeniyle maddi olarak zor duruma düştüklerini kaydeden Kuru, “İkimiz de hastanede olduğumuz için çocuğumuzu bir bakıcıya bırakmak zorunda kaldık. Hastane ortamında ona bakamayız. Bakıcının aylık masrafı 1000 TL, çünkü kızıma gece gündüz sürekli bakıyor. Engelli raporumu yenilemek için başvuru yaptım, birkaç ay içinde o para az da olsa gelecek. Ama şu an kızıma süt alacak bile paramız yok. Engelli maaşımın yatmasını bekliyoruz. Bakıcıya para veremezsek kızım ortada kalacak. Bana da vermezler o zaman devletin yurtlarına gider. Sadece çocuğum için destek istiyorum, kendim için bir şey istemiyorum. Benim en fazla bir ya da iki yıllık ömrüm var” dedi.

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü
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