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Çenesinde tümör bulunan iguana ameliyat edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te çenesinde tümör olduğu belirlenen iguana, ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakini olan 9 aylık iguananın çenesinde tümör olduğu belirlendi.

Gaziantep’te çenesinde tümör olduğu belirlenen iguana, ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakini olan 9 aylık iguananın çenesinde tümör olduğu belirlendi. Barınağından alınarak Hayvan Hastanesi’ne getirilen iguana, ameliyat edildi. Hastanenin deneyimli ekibi tarafından ameliyat edilen iguana, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden hayvanat bahçesi sakini, sağlığına kavuşmasıyla barınağına bırakılacak.
Ameliyat edilen iguananın sağlık durumunun iyiye gittiği söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hayvan Hastanesi tam teşekküllü olup, tüm hayvanlarımıza hizmet vermekte. Özellikle bugün egzotik hayvanlardan iguanayı tedaviye ettik. İguananın alt çenesinde bir soğuk apse oluşmuştu, burayı açıp içini temizledikten sonra bu bölgeyi diktik. İguanayı ameliyatın ardından yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda da bu hayvanların 70 santigrat derece nem ve aynı zamanda da 26 santigrat derecede sıcaklık olması gerekmektedir. Onları yoğun bakımda stabil hale getirdik. Şuanda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Günden güne iyiye gidiyor ve 1 hafta sonra kendisini barınağa bırakacağız” dedi.

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