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Ceneviz Kalesi'nin restorasyonu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici: - "Ceneviz Kalesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda hiçbir akamet söz konusu değil"

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen Ceneviz Kalesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, tarihi kaledeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yemenici, çalışmaların titizlik sürdüğünü söyledi.

Yemenici, tarihi kaleyi önemsediklerini belirterek, "Ceneviz Kalesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda hiçbir akamet söz konusu değil. Tabii 3-4 kez Koruma Kurulu'na tadilat projesi sunma gerekliliği duyduk. Çalışma yaptığınız zaman önünüze yeni bir kale duvarı çıkabiliyor, yeni bir kale kapısı girişi çıkabiliyor. Onları hep beraber gördük. Ama şu anda hem ödenek noktasında hem de teknik çalışma noktasında hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının ardından kaleyi turizme kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Yemenici, şunları kaydetti:

"Ceneviz Kalesi bittiğinde seyir teraslarımız da olacak. Eski fonksiyonuna da inşallah dönmüş olacak. Çalışma bittiğinde içerisinde yine mesire alanı, oturma alanları, seyir terasları olacak. Girişteki burçla ilgili Koruma Kurulu'nda karar aşamasına geldik. İnşallah süreç bittiğinde çalışmalar daha da hızlanacak ve burayı tamamlayacağız. Şimdi traversler döşeniyor, yürüyüş hatları doğal taşlarla döşenmeye başlandı."

Cüneyt Yemenici, tüm tarihi eserlere önem verdiklerini vurgulayarak, bunları ayağa kaldırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Akçakoca Ceneviz Kalesi Düzce Restorasyon

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