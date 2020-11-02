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Cenevre: Yaklaşık 36 bin TL ile dünyanın en yüksek asgari ücretinin uygulandığı yer

02.11.2020 07:46 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Cenevre kenti, referandumda kabul edilen yeni düzenlemeyle dünyanın en yüksek asgari ücret uygulamasının yapıldığı yer oldu. Cenevre'de saatlik asgari ücret yaklaşık 206 TL; aylık ise 36 bin TL'ye yükseltildi.

Cenevre: Yaklaşık 36 bin TL ile dünyanın en yüksek asgari ücretinin uygulandığı yer

İsviçre'nin Cenevre kenti, zenginliğiyle bilinen bir yer. Bankacılık sektörünün kalbinin attığı yerlerden biri olan bu kent, Birleşmiş Milletler gibi bazı önemli kurumlara da evsahipliği yapıyor.

Burası aynı zamanda Eylül sonunda yapılan referandumla birlikte artık dünyada en yüksek asgari ücretin ödendiği yer haline geldi.

Yapılan oylamayla saatlik asgari ücret 23 İsviçre frangına (yaklaşık 206 TL), aylık asgari ücret de 4 bin İsviçre frangına (yaklaşık 36 bin TL) yükseltildi.

Asgari ücretin bu kadar yüksek bir düzeye çıkartılmasının arkasında ise Cenevre'de yaşama maliyetlerinin çok yüksek olması yatıyor.

İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan Colis de Coeur adlı yardım kuruluşundan Charly Hernandez, Cenevre'de yaşama maliyetlerinin çok yüksek olduğuna çok pahalı bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Hernandez, "Tek bir odanın aylık kirası 1000 frank (yaklaşık 9 bin TL) civarında. Ancak çok tutumluysanız aylık mutfak masrafını 500 frankta (yaklaşık 4 bin 500 TL) tutabilirsiniz. Bir kişinin sağlık sigortası aylık 550 frank (yaklaşık 5 bin TL). İki çocuklu bir aile olduğunuzu düşünün, ay sonunu getirirsiniz" dedi.

Place du Molard in Geneva

Asgari ücret neden artırıldı?

Burası dünyanın en varlıklı yerlerinden biri olmasına karşın aynı zamanda hizmet sektöründe çalışanların da çok olduğu bir kent.

Otel görevlisi, garson, temizlikçi ya da kuaför olarak çalışan on binlerce kişi geçim sıkıntısı yaşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında İsviçre'de sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı.

Birçok işletme kapatılırken, gıda yardımı almak için kuyrukta bekleyen insanların görüntüleri gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Daha sonra asgari ücretin artırılması için kampanyalar düzenlendi. İsviçre yasaları uyarınca bir talebin yeterli miktarda imza toplaması halinde bu düzenlemenin referanduma sunulması öngörülüyor.

Asgari ücretin artırılması talebi yeterli destek toplayınca 27 Eylül'de referanduma sunuldu. Referandumda halkı yüzde 58'i asgari ücretin artırılmasına destek verdi.

Ancak iş dünyasından bu düzenlemeye bazı itirazlar da yükseliyor.

Cenevre Ticaret Odası'ndan Vincent Subilia, bu düzenlemenin halihazırda pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan işletmelerin maliyetini artırdığına dikkat çekti.

Subilia, "Otel ve restoranlar gibi yerler, pandemi nedeniyle çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Asgari ücretin artırılması tüm bu sektörlerin varlığını tehlikeye atabilir" dedi.

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