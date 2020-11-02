Cenevre: Yaklaşık 36 bin TL ile dünyanın en yüksek asgari ücretinin uygulandığı yer

İsviçre'nin Cenevre kenti, zenginliğiyle bilinen bir yer. Bankacılık sektörünün kalbinin attığı yerlerden biri olan bu kent, Birleşmiş Milletler gibi bazı önemli kurumlara da evsahipliği yapıyor.

Burası aynı zamanda Eylül sonunda yapılan referandumla birlikte artık dünyada en yüksek asgari ücretin ödendiği yer haline geldi.

Yapılan oylamayla saatlik asgari ücret 23 İsviçre frangına (yaklaşık 206 TL), aylık asgari ücret de 4 bin İsviçre frangına (yaklaşık 36 bin TL) yükseltildi.

Asgari ücretin bu kadar yüksek bir düzeye çıkartılmasının arkasında ise Cenevre'de yaşama maliyetlerinin çok yüksek olması yatıyor.

İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan Colis de Coeur adlı yardım kuruluşundan Charly Hernandez, Cenevre'de yaşama maliyetlerinin çok yüksek olduğuna çok pahalı bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Hernandez, "Tek bir odanın aylık kirası 1000 frank (yaklaşık 9 bin TL) civarında. Ancak çok tutumluysanız aylık mutfak masrafını 500 frankta (yaklaşık 4 bin 500 TL) tutabilirsiniz. Bir kişinin sağlık sigortası aylık 550 frank (yaklaşık 5 bin TL). İki çocuklu bir aile olduğunuzu düşünün, ay sonunu getirirsiniz" dedi.