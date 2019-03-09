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Cenevre'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 23:13 | Son Güncelleme

Cenevre'de bir hastanede tedavi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, BM binasının önünde protesto edildi

CENEVRE (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı İsviçre'nin Cenevre kentinde gösteri düzenlendi.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan yüzlerce gösterici, Cenevre (Leman) Gölü kıyısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Ofisi'nin bulunduğu tarihi Palais Wilson binasının önünde toplandı.

Halen Cenevre Üniversite Hastanesinde (HUG) tedavi gören ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Buteflika aleyhine düzenlenen gösteride, "Bizim Cumhurbaşkanımız yok, sadece resmi var", "Cezayir, Fransa tarafından desteklenen yozlaşmış rejimden bıktı" yazılı dövizler taşındı.

İsviçre'de yaşayan Cezayirli protestocular Buteflika'ya tepki göstererek, "Rejim, Cezayir gençliğinin umudunu öldürdü", "Sen, Cezayir halkının kaynaklarını ve umudunu çaldın", "Kendinden utan", "Yeter artık, bu maskaralık gerekenden fazla sürdü", "Fransa, Cezayir'in içişlerine karışmaktan vazgeç artık" sloganları attı.

İsviçre polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Palais Wilson binasının önündeki gösteri, olaysız sona erdi.

Öte yandan, göstericiler Cenevre'deki protestolarını sürdüreceklerini kaydetti.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor.

Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını çekme hakkı verilmiyor.

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BM Cezayir Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika

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