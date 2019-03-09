Cenevre'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteri

CENEVRE (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı İsviçre'nin Cenevre kentinde gösteri düzenlendi.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan yüzlerce gösterici, Cenevre (Leman) Gölü kıyısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Ofisi'nin bulunduğu tarihi Palais Wilson binasının önünde toplandı.

Halen Cenevre Üniversite Hastanesinde (HUG) tedavi gören ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Buteflika aleyhine düzenlenen gösteride, "Bizim Cumhurbaşkanımız yok, sadece resmi var", "Cezayir, Fransa tarafından desteklenen yozlaşmış rejimden bıktı" yazılı dövizler taşındı.

İsviçre'de yaşayan Cezayirli protestocular Buteflika'ya tepki göstererek, "Rejim, Cezayir gençliğinin umudunu öldürdü", "Sen, Cezayir halkının kaynaklarını ve umudunu çaldın", "Kendinden utan", "Yeter artık, bu maskaralık gerekenden fazla sürdü", "Fransa, Cezayir'in içişlerine karışmaktan vazgeç artık" sloganları attı.

İsviçre polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Palais Wilson binasının önündeki gösteri, olaysız sona erdi.