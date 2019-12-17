HABER

Cenevre'de mülteciler için adil dağılım çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 18:25 | Son Güncelleme

Cenevre’deki mülteci forumunda Almanya Dışişleri Bakanı Maas, en ağır yükü en yoksulların üstlendiğini vurgularken Cumhurbaşkanı Erdoğan zengin ülkelerin gülücük atmakla yetindiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sığınmacı sorununda "en ağır yükü en yoksul ülkelerin üstlendiğini" söyledi.

En fazla sığınmacı alan 10 ülkeden dokuzunun düşük ya da orta gelirli ülkeler olduğunu belirten Maas, daha adaletli bir dağılım için çağrıda bulundu.

Toplam 193 BM üyesi ülkenin sadece yüzde 20'sinin sığınmacıları kabul etme konusunda istekli olduğunu söyleyen Maas, "Oysa Cenevre Mülteci Sözleşmesi hepimize hitap ediyor" diye ekledi.

Sığınmacılarla ilgili olarak daha fazla dayanışma gösterilmesi gerektiğini ifade eden Maas, sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerle işbirliğinin de artırılması için çağrıda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı, "Bu yükü daha fazla dağıtmak ve omuzlamak zorundayız" ifadesini kullandı. Maas, en büyük ikinci donör ve en fazla sığınmacı ağırlayan beşinci ülke olan Almanya'nın bu doğrultudaki katkısını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Alman bakan, "Sığınmacı krizi yok. Dünya genelindeki sığınmacı sayısı, tamamen daha farklı bir krizin belirtisi: Derin bir uluslararası işbirliği krizi" dedi.

Erdoğan: Sadece bize gülücük atıyorlar

İlk kez düzenlenen forumda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "mülteci meselesinin birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceğinin açık olduğunu" söyledi.

Erdoğan konuşmasında "Dünyanın devleri, parası en çok olanlar, sadece bize gülücük atıyorlar. Destek vermeye gelince destek ne yazık ki yok" dedi.

Erdoğan, "Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Türkiye'nin uluslararası toplum adına dokuz yıldır tek başına taşıdığı bu sorumluluğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir. Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor" diye konuştu.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Akdeniz'de 24 saatte 8 sığınmacı boğularak öldüAkdeniz'de 24 saatte 8 sığınmacı boğularak öldü
Türkiye'ye Yaptırım İçeren Savunma Bütçe Tasarısı Senato'daTürkiye'ye Yaptırım İçeren Savunma Bütçe Tasarısı Senato'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri: 1915 olaylarında Trump yönetiminin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

Bakandan tepki çeken açıklama: Ayaklarına ateş ettik!

Bakandan tepki çeken açıklama: Ayaklarına ateş ettik!

KKTC Enerji Bakanı: Bölgede 4 katrilyon feet küplük doğalgaz rezervi saptandı

'4 katrilyon feet küplük doğalgaz rezervi saptandı'

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

Kremlin: Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planları görüşülecek

Memet Kılıç hakkında arama kararı

Memet Kılıç hakkında arama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.