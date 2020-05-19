Cenevre'de Suriye görüşmeleri yeniden başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de çatışan tarafların anayasa taslak çalışmaları için Cenevre'deki görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi.

Pedersen, Anayasa Komitesi toplantılarının görüntülü konferans yoluyla yapılmasının mümkün olmayacağını belirterek "Hükümet ve muhalefet, koronavirüs pandemisindeki durum elverir vermez Cenevre'ye gelmek konusunda ve bir sonraki toplantının gündemi üzerinde uzlaşmışlardır" açıklamasını yaptı.

ABD ve Rusya'ya destek çağrısı

Görüşmelere yeniden başlanmasının taraflar arasındaki "derin güvensizliği" aşmak için bir temel oluşturabileceğini belirten Pedersen, muhaliflerin elindeki son kale olan İdlib'deki "görece sakinliğin" de güven inşası için bir fırsat oluşturduğunu söyledi. BM yetkilisi, karşı taraflara destek veren ABD ve Rusya'yı da görüşmelere başlayarak barış sürecini desteklemeye çağırdı.

Komitenin ikinci tur görüşmeleri İsviçre'nin Cenevre kentinde 25-29 Kasım'da gerçekleşmiş ve rejim ile muhalefet arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamaması üzerine sona ermişti.

DW,rtr/BK,EC

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