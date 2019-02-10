Cenevre'de tepki çeken laiklik yasası kabul edildi

Dini sembollerin resmi kurum ve kuruluşlarda yasaklanmasını içeren yasanın, Cenevre'deki sol partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca aslında Müslümanları ve başörtülü kadınları hedef aldığı belirtiliyordu.

Katılımcıların yüzde 55 ise yasanın kabul edilmesi yönünde oy kullanırken, katılımın yüzde 43 gibi düşük oranda gerçekleşmesi dikkati çekti.

Cenevre kantonunda bugün yapılan referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, halkın yüzde 45'i laiklik yasasına karşı oy kullandı.

Değişikliğe karşı çıkan muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları ise yasayı referanduma götürebilmek için gerekli 5 bin 227 imza için kampanya başlatmış, 8 binin üzerinde imza toplanarak yasa referanduma taşınmıştı.

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kantonunda, Müslümanları ve başörtülü kadınları hedef aldığı belirtilen laiklik yasası, yapılan referandumda kabul edildi.

- "Yasanın değişmesi için her yolu deneyeceğiz"

Cenevre Kantonu Büyük Meclisinin kabul ettiği yasanın referanduma taşınmasında büyük rol oynayan emekli öğretmen Bilal Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Referandumu kıl payı kaybettik ama sonuçtan memnunuz. Bu yasa tamamen İslamofobik bir yasadır. Sonuna kadar savaşacağız." dedi.

"Bu yasanın uygulamaya geçirilmesiyle kendisine dokunulan her bir Müslüman kadının hakkını yasalar çerçevesinde sonuna kadar savunacağız." diyen Ramazan, yasanın iptali için üst mahkemeye gideceklerini belirtti.

Ramazan, Cenevre kantonu meclisinin demokrasiye ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermediğini vurgulayarak, "Cenevre kantonu insanların nasıl giyinip giyinemeyeceğine karar veremez. Bu yasanın değişmesi için her yolu deneyeceğiz." diye konuştu.

Başörtüsü nedeniyle işinden olabilecek her Müslüman kadının davasının kendi davaları olacağının altını çizen Ramazan, bu kişilere hukuki destek vereceklerini de aktardı.

Ramazan, İsviçre'de kadınların seçme seçilme hakkını, yüzyıl süren mücadelenin ardından 1971 yılında kazandığını anımsatarak, referandumda aldıkları yüzde 45 destek oyunun kendileri için başarı olduğunu kaydetti.