Cenevre'deki Suriye konulu toplantı sona erdi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'li yetkililerle yaptığı Suriye konulu istişare toplantısı sona erdi.

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Mistura ve katılımcı ülkelerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

BM Özel Temsilcisi Mistura'nın, "küçük grup" olarak adlandırdığı ülkelerle yaptığı toplantıda, siyasi çözüm süreci, Anayasa Komitesi kurulmasını kolaylaştırmaya yönelik adımlar ve bu alanlardaki kapsamlı konuların istişare edildiği öğrenildi.

ABD heyetini Cenevre'de, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn ve Fransa'yı ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye özel temsilcisi François Senemaud temsil etti.

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Öte yandan, BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşen görüşmelerin içeriğine ilişkin Mistura'nın ofisinden bir açıklama beklenmediğini söyledi.